﻿Notfallgebühr für Eltern: Das sagen Kliniken in Schleswig-Holstein

Kiel. Eltern sollen für bestimmte Notdienstbehandlungen ihrer Kinder eine Gebühr bezahlen. Das fordert Kinderärztepräsident Thomas Fischbach. Die Versorgung müsse auf Notfälle konzentriert werden und nicht für „Pickel am Po der Kinder, für die die Eltern unter der Woche keine Zeit haben“, sagte er der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Bei Bagatellerkrankungen sei eine Eigenbeteiligung der Versicherten angesichts knapper Ressourcen „sinnvoll“. In Schleswig-Holstein stößt der Vorschlag auf Ablehnung. Gleichwohl sind viele Notaufnahmen überlastet – auch durch immer mehr kleine Patienten.

Kindernotfälle am UKSH haben sich seit 2019 verdoppelt

Dr. Domagoj Schunk, Ärztlicher Leiter der Notaufnahme an der Uniklinik in Kiel, schlägt Alarm: „Die Kindernotfälle haben sich am UKSH in den letzten vier Jahren verdoppelt.“ In Kiel sei die Zahl von rund 3000 Fällen im Jahr 2019 auf inzwischen 6000 bis 7000 angewachsen. In Lübeck sei die Nachfrage ebenfalls stark gestiegen. Auch der Chefarzt der Kinderklinik am Städtischen Krankenhaus Kiel (SKK), Dr. Tobias Ankermann, bestätigt eine „signifikante Zunahme“. Dabei könne „ein Großteil der Patienten, die nachts hier sind, auch am nächsten Tag ambulant behandelt werden.“

Und die Patienten kommen im Stundentakt, mit Hautausschlägen oder Kopfverletzungen und vor allem Fieber und Infektionen, so der Arzt. Dazwischen die lebensbedrohlichen Notfälle: „Damit ist das kleine Team vollkommen ausgelastet.“ Für die gestiegene Nachfrage nennt er mehrere Gründe: Besorgte Eltern, Familien, die erst kommen können, „wenn Papa von der Arbeit wieder da ist“. Auch eine Überlastung der Praxen spiele eine Rolle, ergänzt Domagoj Schunk. Pandemie-Einschränkungen, Fachkräftemangel, weniger Akzeptanz kranker Kinder in Einrichtungen – so sei der Zulauf gewachsen.

Kinderärzte in SH lehnen Notfallgebühr ab

Weil dem hohen Bedarf knappe Personalressourcen gegenüberstehen, könne es zu längeren Wartezeiten kommen, so Schunk. „Dafür können wir nur um Verständnis bitten.“ Insbesondere bei Symptomen eines Schlaganfalls oder Herzinfarkts, akuten Verletzungen am Kopf oder Brüchen sei ein Besuch der Notaufnahme angezeigt, nicht jedoch bei Erkältung oder Hautausschlag.

Eine Gebühr für Eltern, die trotzdem kommen, lehnt er dennoch ab: „Sie birgt die Gefahr, dass Kindernotfälle nicht in die Notaufnahme kommen, da sich Familien eine Gebühr nicht leisten können.“ Auch Ankermann spricht sich dagegen aus. Kinderarzt Dr. Ralf van Heek, Landeschef des Kinderärzteverbands, ist ebenfalls skeptisch: „Wie sollen Eltern wissen, was unnötig ist? Das wird sicher keine Position unseres Verbandes werden.“ 

Der Ruf nach Notfallgebühren ist nicht neu. Auch Kassenärzte-Chef Andreas Gassen hatte im April für eine Zwangszahlung von 20 Euro geworben. Eine Sprecherin von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) verwies am Montag auf die Vorschläge einer Regierungskommission zur Reform der Notfallversorgung. Eine „Strafgebühr“ sei darin nicht vorgesehen.

