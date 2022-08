Weil er Anfang 2021 drei Menschen totgefahren haben soll, sollte sich ein 26-Jähriger am Montag vor dem Kieler Landgericht verantworten. Doch er erschien nicht, ließ sich stattdessen wegen Kokain-Konsums in eine Klinik bringen. Das Gericht vertagte den Prozessauftakt. So soll es nun weiter gehen.