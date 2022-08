﻿Kinderschutzbund Schleswig-Holstein: Nachdenkliche Worte zum 60. Geburtstag

Kiel. 60 Jahre Kinderschutzbund in Schleswig-Holstein – für die Vorsitzende Irene Johns ist das gute und schlechte Nachricht zugleich. Sie sei einerseits stolz auf die wichtigen Erfolge beim Schutz und den Rechten von Kindern. Andererseits mache es sie nachdenklich, dass es den Kinderschutzbund überhaupt noch geben müsse.

Bei der Festveranstaltung zum 60. Geburtstag des Landesverbandes Schleswig Holstein, die am Donnerstagabend im Restaurant „Bootshaus 1862“ an der Kiellinie stattfand, mischten sich durchweg nachdenkliche Worte mit Dankbarkeit. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) lobte den Kinderschutzbund für seine „unverzichtbare Arbeit“.

Ministerpräsident Daniel Günther: Der Blick muss auf die Kleinsten gehen

Der Landesverband gebe immer wieder wichtige Hinweise an die Politik, wo Kinder bei Entscheidungen mehr berücksichtigt werden müssten, sagte Günther. Gerade in der Corona-Pandemie sei man jungen Menschen nicht immer gerecht geworden. Hier seien nun Aufholleistungen nötig; unter anderem werde man den schulpsycholgischen Dienst und die Schulsozialarbeit finanziell stärken. „Bei zukünftigen Herausforderungen muss unser Blick immer auch auf die Kleinsten gerichtet sein“, sagte Günther und erinnerte an die drohende Gasknappheit im Winter und mögliche weitere Corona-Infektionswellen.

Mit Heinz Hilgers (Präsident des Bundesverbandes), Eka von Kalben (Landtagsvizepräsidentin) und Ekin Deligöz (parlamentarischer Staatssekretärin im Bundesfamilienministerium) war die Liste prominenter Gäste lang. Auch dies ein Zeichen des Respekts für die Arbeit der Kinderschützer in Schleswig-Holstein.

Günther verspricht: Beteiligungsrechte kommen in die Landesverfassung

Die Landeschefin Irene Johns erinnerte gemeinsam mit dem Kieler Schauspieler Christian Kämpfer an die wichtigsten Erfolge des Verbands in den vergangenen 60 Jahren: Dazu gehört der erste deutsche Fachkongress zu sexuellem Kindesmissbrauch, das Gewaltverbot in der Erziehung, aber auch die Verankerung von Kinderrechten in der schleswig-holsteinischen Landesverfassung im Jahr 2010. Bei diesem Punkt stichelte Johns mehrfach gegen den Ministerpräsidenten: Der Kinderschutzbund fordert die Ergänzung der Verfassung um den Vorrang des Kinderwohls und Beteiligungsrechte für Kinder. Das werde noch in dieser Legislaturperiode passieren, versicherte Daniel Günther. Das Vorhaben sei bereits im Koalitionsvertrag verankert.

Abgesehen davon sieht Irene Johns den größten politischen Handlungsbedarf momentan bei Kinderarmut und Bildungsungleichheit. „Der Bund muss eine Kindergrundsicherung einführen, und das Land muss die Infrastrukturen verbessern, also zum Beispiel für Lernmittelfreiheit sorgen“, sagte sie am Rande der Feier. Der Kinderschutzbund werde sich weiterhin für solche Ziele einsetzen – als eine „laute Stimme für Kinder“ und vor allem mit einem „langen Atem“.

Von Ben Bukes