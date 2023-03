Mit Politik und Wirtschaft: Kirche debattiert in Kiel übers Klima

Schleswig/Kiel. Sich klimagerecht verhalten – geht das überhaupt? Wie kann es gelingen, dass die Gesellschaft erneuerbare Energien akzeptiert? Für diese und weitere Energiefragen bietet die Nordkirche am Freitag, 24. März, von 10 Uhr an einen Gesprächstag in Kiel an.

An der Diskussion nehmen Schleswig-Holsteins Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne), Bischof Gothart Magaard (Sprengel Schleswig und Holstein), Mareike Schulze von „Psychologists for Future“, Nicole Knudsen vom Bundesverband Windenergie, der Unternehmer Ove Petersen und die Unternehmerin Miriam Schnürer sowie Mitglieder von „Students for Future“ teil. Schauplatz ist das Kieler Innovations- und Technologiezentrum Kitz an der Schauenburgerstraße 116.

Die Veranstaltung soll unterschiedliche Perspektiven beleuchten und soziologische, technische und theologische Aspekte verfolgen. Der Gesprächstag wird von der Evangelischen Akademie der Nordkirche, dem Kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt (KDA) und der Bischofskanzlei Schleswig veranstaltet. Anmeldung bis zum 17. März per E-Mail an breklum@akademie.nordkirche.de. Dauer der Veranstaltung: 10 bis 16:30 Uhr. Teilnahmebeitrag: 15 Euro.