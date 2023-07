﻿Wo ist Samira Semic? Polizei sucht seit einem Jahr

Kirchhain. Sie verließ ihre Wohnung, danach verliert sich ihre Spur beinahe vollständig. Am 28. Juli ist es genau ein Jahr her. An diesem Tag, so die bisherigen Erkenntnisse der Ermittler, dürfte Samira Semic in der Straße Unterm Groth in Kirchhain/Hessen in ein wartendes Fahrzeug gestiegen und darin weggefahren sein. In dem Moment verliert sich aber auch die Spur der damals 34 Jahre alten Frau. Und selbst das ist eine Hypothese, denn einen direkten Augenzeugen gab es nicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vor einem Jahr folgten umfassende Suchaktionen, teils mit Unterstützung von Spürhunden und sogenannten Maintrailern, die gezielt den Geruch eines Menschen verfolgen können. Hinzu kamen Polizeihubschrauber mit Wärmebildkameras oder Bereitschaftspolizisten, die Gelände durchsuchten. Dabei blieb es aber nicht.

Staatsanwalt: „Ein sehr ungewöhnlicher Fall“

Es folgte eine bundesweite Plakatfahndung mit Unterstützung des Bundeskriminalamtes, es folgte eine überregionale Berichterstattung im Fernsehen. Unter anderem berichtete „Aktenzeichen XY ungelöst“ bisher einmal darüber, es folgten zwei Beiträge des Senders RTL in verschiedenen Sendungen, der letzte erst vor wenigen Wochen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit mehreren Fotos der vermissten Samira Semic suchen die Ermittler seit einem Jahr nach der Kirchhainerin. © Quelle: Polizei

All das brachte keinen entscheidenden, weiterführenden Hinweis darauf, was aus Samira Semic geworden ist. „Ein sehr ungewöhnlicher Fall“, bekennt auch Staatsanwalt Timo Ide. Er ist der Pressesprecher der hiesigen Staatsanwaltschaft.

Wer sich mit Ermittlern unterhält, der hört auch davon, dass es keinen vergleichbaren Fall im Landkreis Marburg-Biedenkopf in den zurückliegenden Jahrzehnten gegeben hat. Ein einmaliger Vorgang.

Personenbeschreibung Samira Semic ist nach früheren Angaben der Ermittlungsbehörden etwa 1,58 Meter groß und hat lange schwarze Haare. Ob sie die Haare beim Verlassen ihrer Wohnung offen oder gebunden trug, ist nicht bekannt. Sie trug zuletzt vermutlich eine schwarze Jacke und weiße Nike-Turnschuhe mit orangefarbenen Schnürsenkeln. Auffällig sind mehrere Tätowierungen unter anderem an den Beinen.

Frühzeitig entschieden sich die Ermittler bei Polizei und Staatsanwaltschaft, eine eigene Sonderkommission für den Vermisstenfall Samira Semic zu bilden. Beim Start waren es 25 Ermittlerinnen und Ermittler, inzwischen sind es noch fünf. Diese „Soko“ arbeitet nach wie vor. Wobei die Ermittlungsbehörden davon ausgehen, dass die damals 34-Jährige nicht mehr lebt und einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen ist.

Staatsanwalt Ide spricht von drei Hypothesen zum Schicksal von Samira Semic. Die Möglichkeit, dass sie einem Unfall zum Opfer fiel oder auch Suizid begangen haben könnte, schließt er weitgehend aus. „Dann hätten wir nach dieser Zeit eine Spur von ihr, lehrt die Erfahrung“, so Ide. Ähnliches gilt auch für die zweite Hypothese, dass Samira Semic aussteigen und spurlos verschwinden wollte, um ein neues Leben zu beginnen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Enge Bindungen

„Dagegen spricht alles, was wir über sie von Menschen hören, die sie kannten“, sagt der Sprecher der Staatsanwaltschaft Marburg. Demnach hätte Samira Semic auch nie ihren Sohn, mit dem sie in Kirchhain lebte, alleine zurückgelassen. Nachbarn hatten der OP vor einem Jahr die enge Bindung der Frau an ihr Kind ebenfalls geschildert. Selbst wenn jemand abtauche, dann gebe es innerhalb von zwölf Monaten wenigstens einen Hinweis auf ihn, hebt Timo Ide nochmals zur Bekräftigung hervor.

Bleibt also nur die Hypothese, dass Samira Semic einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Aufgeben wollen die hiesigen Ermittler nicht. Sie setzen weiterhin auf bundesweite Fahndung, im Laufe des August gibt es neugestaltete Plakate, die im Bundesgebiet verteilt werden. Samira Semic hatte, bevor sie nach Kirchhain zog, zum Beispiel zuletzt in Lübeck und zuvor in Hamburg und Berlin gelebt und gearbeitet.

Seinerzeit machte die Polizei öffentlich, dass die damals 34-Jährige als Prostituierte gearbeitet hat, auch in ihrer Zeit in Kirchhain war das so. Semic war im vierten Monat schwanger bei ihrem Verschwinden. Seit geraumer Zeit sind die Beamten der Sonderkommission in Marburg damit beschäftigt, ihre Kontakte zu überprüfen – alles in der Hoffnung, doch auf einen weiterführenden Hinweis auf das Schicksal der Frau zu stoßen.

Wer Hinweise auf den Verbleib von Samira Semic geben kann, kann sich an die Sonderkommission der Kripo Marburg, Telefon 0 64 21 / 40 65 55, wenden.