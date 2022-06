Der neue Kita-Bericht des Paritätischen verdeutlicht die angespannte Lage in der Kinderbetreuung: In Schleswig-Holstein können demnach Dreiviertel der befragten Einrichtungen ihre Kapazitäten nicht voll ausschöpfen, weil Personal fehlt. Eine Kieler Kita-Leiterin erzählt vom Ringen um Fachkräfte.

Im Bewegungsraum in der Kita in der Halle 400 haben Kita-Leiterin Mieke Karnowski (links) und Saskia Schirr alle Hände voll zu tun mit den tobenden Kindern. Fachkräfte zu gewinnen, ist in der Branche eine große Herausforderung.

Kiel. In jeder zweiten Kindertageseinrichtung verhindert der Fachkräftemangel, dass alle Betreuungsplätze vergeben werden können. Das geht aus dem aktuellen Kita-Bericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes hervor. In Schleswig-Holstein sagen sogar rund 74 Prozent der Befragten, dass sie deswegen ihre Kapazitäten nicht voll ausschöpfen können – so viele wie in keinem anderen Bundesland.

„Hände fehlen im Alltag eigentlich überall, um den Bedarfen gerecht zu werden“, sagt Mieke Karnowski, die die Kita in der Halle 400 in Kiel leitet. 79 Kinder werden dort betreut, ihr Team besteht aus 18 Personen – inklusive Hauswirtschaftskräften und FSJlerin. Vor einem guten Jahr hat die Einrichtung aufgemacht. Ein Personalstamm musste erst aufgebaut werden.

Oft weniger als drei Bewerber auf eine offene Stelle

„Es ist grundsätzlich wahnsinnig schwierig, qualifizierte Leute zu finden, die ins Team passen“, sagt Karnowski. Es laufe unfassbar zäh, offene Stellen zu besetzen. Eine echte Auswahl gebe es oft gar nicht. „Weil alle dringend Leute brauchen, ist es da ein Grenzgang, zu sagen: Den Kandidaten nehmen wir nicht.“ Das ist kein Einzelfall: Der Umfrage zufolge gibt es auf Kita-Ausschreibungen oftmals weniger als drei geeignete Bewerber.

Ein Forschungsteam der Universität Osnabrück hat für den Paritätischen rund 1170 Kitas befragt – davon 31 in Schleswig-Holstein. Die Unzufriedenheit mit dem Personalschlüssel ist demnach trotz Kita-Reform, bei der das Verhältnis von 1,5 auf zwei Fachkräfte pro Gruppe angehoben wurde, im Norden groß. 71 Prozent finden, dass der Schlüssel nicht ausreicht, um den Bedürfnissen der Kinder zu genügen.

„Die Anforderungen an Fachkräfte steigen ins Unermessliche. Das Verhältnis zwischen dem, was gefordert ist und den Rahmenbedingungen stimmt einfach nicht“, sagt Karnowski. „Kita ist ja weit mehr als eine Aufbewahrung von Kindern.“ Inklusion und die Arbeit mit Kindern mit gesteigerten Förderbedarf erforderten besondere Aufmerksamkeit. Es sei oft frustrierend für Erzieherinnen und Erzieher, wenn die inhaltliche Arbeit zu kurz komme, weil die Zeit dafür fehle.

Eine Ursache für den Fachkräftemangel sei sicher der finanzielle Aspekt, so Karnowski. Dafür, dass mit dem Job eine hohe mentale und körperliche Belastung verbunden sei, sei die Vergütung zu gering. "Wenn eine gewisse Gehaltsstufe erreicht ist, geht es nicht weiter nach oben. Im Budget ist nicht vorgesehen, dass ich Mitarbeitern mehr zahlen kann, wenn sie höhere Qualifikationen durch Fortbildungen erwerben. Das wäre aber gut."

Der Krankenstand sei eigentlich immer hoch. „Man ist hier ja quasi in einem Virenparadies. Ich kann eigentlich jeden Tag den Dienstplan umschreiben.“ Dabei sei es bei einem offenen Konzept wie in der Halle 400, wo sich die Kinder auf Atelier, Bewegungs- oder Rollenspielraum verteilen können, noch einfacher, Ausfälle auszugleichen als bei Gruppen mit fest zugeordneten Erziehern. Die Arbeit verteile sich trotzdem auf weniger Schultern. Mehr zahlen kann sie den Beschäftigten nicht, obwohl sie so viel abfedern müssten. „Ich bin so dankbar für mein Team und stolz, wie die hier die Arbeit durchziehen.“

In Schleswig-Holstein kommen Überstunden besonders häufig vor

Auch die Leiterin springt oft ein, ihre Verwaltungsaufgaben muss sie dann aufschieben. „Das Überstundenkonto explodiert.“ Das ist offenbar symptomatisch: Hier belegt Schleswig-Holstein in der Umfrage eine Spitzenposition, auf die das Land nicht stolz sein kann. 35,5 Prozent der Kitas stimmen völlig zu, dass ihr Personal regelmäßig Überstunden leistet, im Bundesschnitt sind es nur 22 Prozent. Noch mal 41,9 Prozent im Norden stimmen dieser Aussage eher zu.

Grundsätzlich müssten sich die Bedingungen verbessern. "Das Thema wurde von der Politik zu lange verdrängt. Wie in der Pflege ist zu spät erkannt worden, was das für ein relevantes Berufsfeld ist." Die 32-Jährige hat Angst, dass das System noch kranker wird. "Der Peak beim Fachkräftemangel ist noch nicht erreicht." Der Paritätische fordert angesichts der alarmierenden Befunde konzertierte Anstrengungen aller politischen Ebenen zur Qualitätsentwicklung und Fachkräftegewinnung.

Für Eltern bedeuten die fehlenden Fachkräfte oft, dass sich die Betreuungszeiten verkürzen. Dem Kita-Bericht zufolge waren Kitas in Schleswig-Holstein vor Pandemiebeginn im Schnitt 9,4 Stunden geöffnet, jetzt sind es nur noch 8,7 Stunden.

67 Prozent der Kitas sind der Ansicht, dass das Angebot von Betreuungsplätzen für Kinder auf kommunaler Ebene nicht ausreichend ist. In Schleswig-Holstein stehen demnach bei über der Hälfte der Befragten mehr als 40 Kinder auf der Warteliste – auch in der Halle 400 ist das so.