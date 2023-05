﻿Petition für gebührenfreie Kita: Eltern machen Druck auf Touré

Kostenfrei bis 18:09 Uhr lesen

Fast 10 000 Unterschriften

Eine Petition für die Abschaffung der Kita-Gebühren an den schleswig-holsteinischen Landtag haben fast 10 000 Eltern unterzeichnet. Die beiden Initiatorinnen übergaben die Unterschriften am Mittwoch an die SPD-Fraktion. Von Sozialministerin Aminata Touré (Grüne) sind die Mütter enttäuscht.