﻿Sprach-Kita, Betreuungslücke: Was Schleswig-Holstein im Kita-Gesetz ändern will

Erst im Dezember hat Schleswig-Holstein sein Kita-Gesetz angefasst, um Eltern zu entlasten. Nun stehen die nächsten zwei Änderungen an: Wie das Land die Sprach-Kitas weiter fördern will und was gegen die Betreuungslücke im Sommer getan werden soll.

Sozialministerin Aminata Touré (Grüne) beim Besuch einer Sprach-Kita in Neumünster: Das Land will die Einrichtungen nach dem Auslaufen des Bundes-Programms weiter fördern.

Kiel. In zwei Schritten will Sozialministerin Aminata Touré (Grüne) dieses Jahr das Kita-Gesetz ändern. Nächste Woche soll der Landtag sich mit dem ersten Entwurf von CDU und Grünen befassen, der die Details für die Förderung der Sprach-Kitas festzurrt. Doch eine Anhörung am Donnerstag offenbarte Nachbesserungsbedarf.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bisher flossen Bundesmittel in das Programm, mit dem eine zusätzliche Sprachfachkraft in die Kita geholt werden kann, wenn es dort viele Kinder mit Förderbedarf gibt. Ab Juli gibt der Bund jedoch kein Geld mehr. Bis zu 230 Sprach-Kitas will das Land deshalb künftig mit je 2333 Euro pro Monat fördern. Kostenpunkt pro Jahr: 6,4 Millionen Euro.

Kritikpunkt: Als Sprach-Kitas können nur Kitas mit mindestens 40 Plätzen gefördert werden

Die Festlegung einer Maximalzahl an Sprach-Kitas soll dafür sorgen, dass der Kostenrahmen einheitlich bleibt und die Förderung nicht jedes Jahr aufs Neue durch den Haushalt gebracht werden muss. Das lobte Jörg Bülow, der für die Kommunalverbände sprach. „Dahinter stecken Menschen und Arbeitsverträge. Wir brauchen Verlässlichkeit.“ Durch die Begrenzung sei aber zu befürchten, dass einige Einrichtungen durchs Raster fallen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gefördert werden sollen nur Kitas mit mindestens 40 Plätzen. „Es gab kleinere Einrichtungen, die eine Sprachförderungskraft hatten, die können das nicht alleine finanzieren“, sagte Christina Künne, Vorsitzende der Vereinigung der Kitaleitungen Schleswig-Holstein. Kommunen verwiesen nun aber auf das Landesprogramm. Im Kreis Pinneberg seien bereits Förderanträge nicht genehmigt worden. „Eine Fachkraft musste entlassen werden, weil 15 000 Euro pro Jahr nicht da sind. Dass hochqualifizierte Kräfte bei unserer Personalsituation gehen müssen, können wir uns nicht leisten.“

Kita-Eltern fordern Entlastung bei hohen Verpflegungskosten

Zudem muss der Abschluss der Tarifrunde für den Sozial- und Erziehungsdienst aus dem Mai 2022, der für höhere Personalkosten in den Kitas sorgt, noch auf das Fördersystem des Landes übertragen werden. Das habe viel zu lange gedauert, kritisierte Bülow. Es liefen schon die nächsten Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst, und der vorherige Abschluss sei noch nicht nachvollzogen. Vertreterinnen und Vertreter aus der Kindertagespflege machten sich grundsätzlich für höhere Pauschalen stark, damit nicht mehr Kollegen aus Geldgründen ihren Job aufgeben.

Janine Jessen und Izabela Böhm von der Landeselternvertretung drangen darauf, eine Entlastung für Eltern bei den Verpflegungskosten ins Gesetz einzubauen. „Es gibt Kitas, die haben den Preis für ein Mittagessen auf 5,90 Euro erhöht. Das ist einfach zu viel“, so Jessen.

Abhilfe bei Betreuungslücke wegen später Sommerferien

Im Mai sollen weitere Änderungen auf den Weg gebracht werden, um die Augustlücke zu lindern, mit der Eltern wegen der späten Sommerferien in den kommenden drei Jahren zu kämpfen haben. Das Kita-Jahr und damit der Vertrag über den Betreuungsplatz endet am 31. Juli, Erstklässler werden aber erst Ende August oder im September eingeschult und haben so lange keine Betreuung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Gesetz ist nun explizit verankert, dass der örtliche Träger verpflichtet ist, für die Kinder ein Angebot bis zum Einschulungstag vorzuhalten. Die Änderung erlaubt zudem Krippen, die Kleinkinder statt bis zum Ende des Kita-Jahres bis zum Ende des Monats, in dem die Ferien aufhören, zu betreuen. Bleiben nämlich künftige Schulkinder länger in ihrer Gruppe, haben Krippenkinder, die in die Kita wechseln wollen, dort noch keinen Platz.

Ebenso geplant sind Maßnahmen, um den Fachkräftemangel zu bekämpfen. Touré will künftig sozialpädagogischen Assistentinnen und Assistenten (SPA) erlauben, Gruppen zu leiten. Bislang war das Erzieherinnen und Erziehern vorbehalten.

Das Ministerium will das an die Bedingung knüpfen, dass die SPA über zehn Jahre Berufserfahrung verfügen und eine zertifizierte Leitungsweiterbildung absolvieren. Ausgeschlossen wird, dass sie eine Kita leiten dürfen.