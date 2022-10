﻿Kita-Pflicht: Prien erhält Unterstützung von Freunden aus der CDU-Landespartei

Der Streit der Ministerinnen Prien und Touré um frühkindliche Bildung und nötige Schlüsse aus der IQB-Bildungsstudie hat ein parlamentarisches Nachspiel: Die Opposition zitiert die beiden in die Fachausschüsse. Unterdessen erhält Prien namhafte Unterstützung aus Schleswig-Holsteins CDU.

Viele Kinder sprechen nicht ausreichend Deutsch, wenn sie in die Grundschule kommen. Aus diesem Grund hat Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien einen verpflichtenden Kita-Besuch für Kinder mit Sprachdefizit gefordert. Förderung müsse im Sinne von Chancengerechtigkeit früher ansetzen.

Kiel. Schlechte Ergebnisse für Viertklässler im aktuellen IQB-Bildungstrend: Im Streit um einen verpflichtenden Kita-Besuch für Kinder mit Sprachdefizit hat Bildungsministerin Karin Prien (CDU) namhafte Unterstützung erhalten. Nachdem die CDU-Landtagsfraktion in dieser Woche erst auf Anfrage reagiert und dann vor allem den gemeinsamen Kurs mit den Grünen betont hatte, hakten sich Mitglieder der Landespartei am Freitag demonstrativ bei ihrer Freundin unter.

„Warum darf man ein so wichtiges Thema nicht offen ansprechen?“, wunderte sich CDU-Urgestein Hans-Jörn Arp. Er war bis Juni parlamentarischer Geschäftsführer der Fraktion im Landtag. „Recht hat sie doch, die Ministerin!“ Dass viele Kinder schlecht Deutsch sprechen, wenn sie in die Schule kommen, sei bundesweit ein Problem und von höchster Relevanz. Insofern halte er es für vollkommen richtig, wenn sich Prien als amtierende Präsidentin der Kultusministerkonferenz zu Wort melde. Arp: „Ein Streit innerhalb des Kieler Kabinetts ist unsinnig.“

Junge Union: Sprachdefizit nicht nur bei Migrationskindern

Volle Unterstützung signalisierte auch die Junge Union. Ein verbindlicher Sprachtest für Kinder mit viereinhalb Jahren, wie Prien ihn fordert, müsse zügig eingeführt werden, sagte Landeschef Felix Siegmon mit Blick auf Bildungsgerechtigkeit. „Und auch ein verpflichtendes Kita-Jahr ist sinnvoll, damit Kinder überhaupt schulfähig werden. Das betrifft übrigens nicht nur Kinder mit Migrationshintergrund – auch manches deutsche Kind hat Sprachdefizite.“

Aus Sicht von Kiels Alt-Oberbürgermeisterin Angelika Volquartz (CDU) hat Prien aus der IQB-Studie die richtigen Schlüsse gezogen. „Angesichts dieser alarmierenden Ergebnisse kann man sich doch nicht ausschließlich an einen Koalitionsvertrag halten.“ Auf Facebook warnte sie am Freitag: „Bitte keinen Streit auf dem Rücken von Kindern, die unsere Zukunft sind. Die Bevölkerung möchte von der Politik Lösungen.“ Sprachförderung sei nötig, die beiden Ministerinnen gehörten zügig an einen Tisch.

Prien hatte Anfang der Woche mit ihrer Forderung nach einer Kita-Pflicht in den Aufgabenbereich ihrer Kollegin Touré eingegriffen. Prien ist für Schule zuständig, Touré für Kindergärten. Die Sozialministerin erteilte dem Vorstoß eine Absage.

Die Opposition zitiert beide Politikerinnen am 10. November in den Bildungs- und Sozialausschuss des Landtags. Dort sollten sie über „Konzepte zu notwendigen Verbesserungen im Übergang von der Kita zur Grundschule“ berichten, heißt in einem Antrag der FDP, dem sich SPD und SSW anschlossen. „Wir erwarten von der Landesregierung kompetente Lösungsansätze anstatt öffentlicher Streitereien“, sagte FDP-Fraktionschef Christopher Vogt. „Der Übergang von der Kita zur Grundschule ist viel zu wichtig für den Bildungserfolg, um hierüber einen schwarz-grünen Machtkampf auszutragen.“