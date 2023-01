Finanzielle Entlastung: Was Eltern zur neuen Kita-Sozialstaffelung wissen müssen

Mehr Kita-Kinder und ihre Familien in Schleswig-Holstein sollen bis Juli in den Genuss von Ermäßigungen bei den Gebühren für die Kinderbetreuung bekommen.

Um Familien mit niedrigem und mittleren Einkommen in Schleswig-Holstein finanziell zu entlasten, hat das Land zum 1. Januar 2023 die Einkommensgrenzen für Ermäßigungen bei den Kita-Beiträgen verändert. Wir erklären, was das für Eltern bedeutet und was sie zum Antrag wissen müssen.