﻿Kitas in Schleswig-Holstein: Zu kurz geöffnet und oft noch zu teuer

Schleswig-Holsteins neue Sozialministerin Aminata Touré hat in einer ersten Amtshandlung Eltern, Kinder und Fachkräfte zu einem Kita-Gipferl gebeten. In Neumünster ging es um bessere Betreuungszeiten, mehr Gehalt für das Personal, aber auch um geringere Elternbeiträge.

Neumünster. Was es in den Kindergärten zu verbessern gibt? Jede Menge! Schleswig-Holsteins neue Sozialministerin Aminata Touré (Grüne) hat kurz nach Amtsantritt Eltern, Kinder und Fachkräfte zum Kita-Gipfel in die Stadthalle von Neumünster eingeladen. Um Anregungen musste sie am Freitag nicht lange bitten.

„Die Betreuungszeiten lassen doch arg zu wünschen übrig“, stellt Anika Lorentzen fest. Sie ist mit ihrem Sohn Tjure (4) aus dem nordfriesischen Stadum angereist. Wenn die Kita erst um 7.15 Uhr öffne, um 15 Uhr aber schon wieder schließe, dann passe das mit den Arbeitszeiten vieler Eltern einfach nicht zusammen. Kritisch bewertet die 46-Jährige auch den Betreuungsschlüssel. Dass Tjure in einer Gruppe mit Zweijährigen zusammen sei, entspreche nicht seinem Entwicklungsstand. Wie ihr Sohn selbst das findet? „Sehr blöd“, sagt er.

Hauswirtschaft statt Kinderbetreuung? „Das kann doch nicht sein!“

Immer wieder sprechen Eltern an diesem Nachmittag die personelle Situation an. „Es kann doch nicht sein, dass Erzieherinnen sich noch um Hauswirtschaft kümmern müssen“, sagt Nathalie Saine, Mutter aus Kiel. Kochen für die Kinder und nach Feierabend noch schnell den Raum durchwischen? „Erzieherinnen sollten sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können.“ Auch die Bezahlung müsse besser sein, findet die 32-Jährige, weil sich gesellschaftliche Wertschätzung nun mal finanziell ausdrücke. Was sich ihr Sohn Maxim (5) in einer besseren Kita wünscht? „Mehr Grießbrei mit Apfelmus. Keine Pilze.“

Michaela Witthohn (47), pädagogische Fachberaterin aus dem Heider Umland, nickt. Die neue Ministerin sollte sich dringend um den Fachkräfteschlüssel kümmern. Viele Kolleginnen und Kollegen würden sich „ein Bein rausreißen“ und seien doch an manchem Tag frustriert. Was Janek Jonas (39) vom Kieler Stadtelternbeirat unterstreicht. Mehr Personal und eine bessere Bezahlung seien nötig. Bei seinen eigenen Kindern habe er Glück: Sie berichteten kürzlich davon, in der Kita einen Dschungel aus Kartons gebaut zu haben. „Auf die Förderung von Kreativität legen wir als Eltern viel Wert. Das gelingt aber längst nicht überall.“

Früherer FDP-Sozialminister Garg fordert Senkung der Elternbeiträge

Die FDP will im Landtag die Absenkung der Elternbeiträge beantragen. „Schon in diesem Jahr könnten die Kita-Gebühren auf maximal 204 Euro für das erste Kind sinken“, teilt Heiner Garg am Mittag mit. Der FDP-Mann war noch bis Juni selbst Sozialminister. Ministerin Touré reagiert verschnupft. „Das kann man aus der Opposition heraus gut fordern“, sagt sie. Wenn Garg das Kostenthema doch offenkundig so wichtig sei, warum habe er es nicht selbst auf den Weg gebracht? „Unsere Priorität ist eine andere.“ Als Kernthemen benennt sie die Bekämpfung des Fachkräftemangels an den Kitas, eine Senkung der Arbeitsbelastung und eine höhere Betreuungsqualität.

Nina Evers (34) aus Neumünster ist da hin- und hergerissen. Sohn Jooke (5) wechselte gerade an die Grundschule und berichtet immer noch begeistert vom riesigen Klettergerüst, das es an seiner Kita gab. Ja, die Personalfrage sei dringlich. Aber sie sei eben nicht nur Erzieherin, sondern auch dreifache Mutter und müsse mehr als 500 Euro an Betreuungskosten zahlen – jeden Monat. „Das ist so ein Batzen Geld! Kinderbetreuung gehört beitragsfrei – und zwar für alle Familien, nicht nur für die schlecht situierten.“

Anika Lorentzen ist am Ende vom Kita-Gipfel angetan. „Nach Jahrzehnten der Politik von oben war es für eine solche Veranstaltung an der Zeit.“ Aber es gebe noch so viel zu tun. „In Dänemark werden Erzieherinnen wie Grundschullehrerinnen bezahlt. Davon sind wir in Deutschland weit entfernt.“