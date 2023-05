﻿CDU und Grüne siegesgewiss: Beschneidung der kleinen Fraktionen rechtmäßig

Kiel. Gespanntes Warten auf eine eventuelle Eilentscheidung der Juristen noch in dieser Woche: Schleswig-Holsteins Landtag ist am Mittwoch der Aufforderung des Landesverfassungsgerichts nachgekommen und hat eine Stellungnahme zur Klage von FDP und SSW gegen Änderungen im Kommunalrecht abgegeben. Der genaue Inhalt des Papiers wurde nicht bekannt; im Gegensatz zum Gerichtsverfahren sind die Schriftsätze in solchen Normenkontrollverfahren in der Regel nicht öffentlich. Die regierungstragenden Fraktionen von CDU und Grünen betonten allerdings, dass man an der Verfassungsmäßigkeit der erst Ende März beschlossenen Änderung keinen Zweifel habe.

FDP und SSW beharren: Kommunalrechtliche Änderung war verfassungswidrig

FDP und SSW bewerten das anders. Neben Einschränkungen zu Bürgerbegehren sehen sie insbesondere die vorgesehene Erhöhung der Fraktionsmindestgröße von zwei auf drei Vertreter in Gemeindevertretungen und Kreistagen hochproblematisch. Kleinere Parteien würden benachteiligt und der Wählerwillen beeinflusst. Kurz vor der Kommunalwahl an diesem Sonntag möge das Landesverfassungsgericht eine einstweilige Anordnung erlassen und das Gesetz vorerst stoppen, bis es in der Hauptsache zu einer grundlegenden Entscheidung gekommen ist.

„Die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Gesetz wieder einkassiert wird, ist gar nicht so klein“, sagte SSW-Fraktionschef Lars Harms. Schon das Landesverfassungsgericht in Brandenburg habe eine ähnliche Regelung gekippt. Es gelte, Chaos zu verhindern, falls das Gesetz nachträglich tatsächlich als verfassungswidrig eingestuft werde und Beschlüsse in den Gemeinden nachträglich korrigiert werden müssten.