Klare Verhältnisse und Zukunftsfragen

Der THW Kiel legt sich fest: Filip Jicha soll Trainer bleiben. Und auch der Kreistag von Rendsburg-Eckernförde trifft eine Entscheidung: Im November soll es einen Bürgerentscheid zur Zukunft der Imland-Klinik in Eckernförde geben. Wer noch für klare Verhältnisse sorgt, erfahren Sie in der „Post aus dem Newsroom“.

die gute Nachricht vorweg: Filip Jicha, der als Trainer mit dem THW Kiel schon mehrere Titel feierte, bleibt auch in den kommenden Jahren Chefcoach der Zebras. Sein Vertrag wurde um drei Jahre verlängert. Und nicht nur er bleibt dem Verein treu.

Wie es mit der Imland-Klinik in Eckernförde weitergeht, sollen am 6. November die Bürgerinnen und Bürger entscheiden. Der Kreistag von Rendsburg-Eckernförde hatte sich im Februar auf eine Neuausrichtung verständigt. Demnach würden die Geburtsstation, die Chirurgie und die zentrale Notaufnahme an den Standort Rendsburg wechseln. Nach Eckernförde ziehen würde die Psychiatrie. Innere Medizin, Altersmedizin und ambulante Notfallversorgung würden bleiben. Eine Bürgerinitiative will die Umstrukturierung nicht hinnehmen und sammelte Unterschriften. Nun soll ein Bürgerentscheid Klarheit bringen.

Klare Verhältnisse hat die Stadt Kiel in diesem Jahr geschaffen - indem sie ein Lärmverbot für den Schrevenpark und die Reventlouwiese verhängt hat. Doch was hat das Verbot bewirkt? Und wie geht es im kommenden Jahr weiter? Wir haben uns umgehört.

Bild des Tages

Kerstin Poehls wird zum 1. November 2022 neue Direktorin im Freilichtmuseum Molfsee. © Quelle: Ulf Dahl

Nach zehn Jahren an der Uni Hamburg freut sich die Professorin für Volkskunde darauf, Themen aus der der Forschung praktisch anzupacken. Zum Artikel.

