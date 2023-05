﻿Neumünsteraner hat weltgrößte Sammlung des Oldtimers Sceptre 6.6S

Neumünster. Für den Alltag darf es auch mal ein E-Auto sein, aber seine Augen leuchten erst richtig, wenn er den röhrenden Sound eines Sceptre 6.6S hört und die Luft nach Benzin riecht: Andreas Stühmer aus Neumünster besitzt sieben dieser besonderen, handgefertigten Oldtimer – und hat damit die weltgrößte Sammlung dieses Luxus-Sportwagens, da insgesamt nur 15 davon gebaut wurden. Bei den Klassiker-Tagen an den Holstenhallen zeigt er erstmals alle Schmuckstücke auf einmal.

„Meine Mutter hat immer gesagt, ich bin mit Benzin im Blut geboren. Schon mit zwölf Jahren bin ich einen alten Sandweg in Bordesholm mit ihrer Ente rauf und runtergefahren“, erzählt der 63-Jährige. Sein erstes Auto war ein Opel Kadett B. „Dann wurden es früh größere Autos – mehr PS, mehr Hubraum“, erzählt der Immobilienkaufmann. Seinen ersten Oldtimer hatte er mit 30 Jahren – ein Jaguar E Cabrio. Die Sammlung wuchs schnell. „2002 habe ich mich dann von allen Oldies getrennt – sie standen nur rum und ich hatte beruflich so viel zu tun“, sagt Stühmer.

Zufallsentdeckung entfacht Sceptre-Leidenschaft

Doch seine Leidenschaft ließ ihn nicht los. Als er 2013 im Internet surfte, sah er zufällig die Bilder eines knallroten Sceptre 6.6S und war sofort fasziniert. „Ich habe mich sofort verliebt, dann den ganzen Tag bei Ebay mitgeboten und am Abend war es meiner“, erzählt er. Der Oldtimer war von Amerika über Österreich nach Deutschland gekommen und musste in Nürnberg abgeholt werden. „Ich bin kurz bis vor Hannover gekommen, dann hat er den Geist aufgegeben und der Motor musste komplett überholt werden“, erinnert Stühmer sich.

Immerhin war das erste Auto das einzige, das noch fuhr, als er es bekam. Die anderen sechs, die über die Jahre hinzukamen, mussten erst wieder in Schuss gebracht werden. Stühmers Glück: Sein Freund Oliver Koll aus Bordesholm ist Autoschrauber – „wohl der einzige mit dem Wissen für diese Autos“, sagt Stühmer. „Das Schwierige ist, Ersatzteile zu bekommen“, erzählt Koll. Die Sceptre Motor Car Company hat die Autos nur von 1978 bis 1980 in Santa Barabara (Kalifornien) gebaut. Anlass der Kreation: Die Los Angeles Expo im Mai 1978, bei der dann auch gleich der „Best-of-Show-Preis“ mit den Spezialwagen abgeräumt werden konnte.

Alle Sceptre 6.6S Oldtimer sind handgefertigt

Die Karosserie ist aus Fiberglas auf einen Stahlrohrrahmen aufgebaut. Die Stahl-Türen sind vom MG Midget und ein modifizierter V8-Motor von Ford /Chrysler ist das Herz des Sceptre. Hubraum: 6600 Kubikzentimeter, Drei-Gang-Automatikgetriebe, 169 PS. Die Sceptre 6.6S beschleunigen von Tempo 0 auf 100 in 7,2 Sekunden. „Das ist aber kein Auto zum schnell fahren, wir pflegen sie und fahren maximal 80 Stundenkilometer“, sagt Stühmer. Die Autos über den deutschen TÜV zu bekommen, sei aber ein Kunststück.

Jeder seiner Wagen ist ein Unikat. Einer gehörte dem als „Marlboro-Man“ bekannt gewordenen Ted Peterson, einen anderen hat Stühmer direkt von dem Sceptre-Erbauer Alfred DiMora erstehen können. „Eine Freundin hatte ihn eigentlich nur kontaktiert, um ein Buch über die Entstehungsgeschichte des Autos zu bekommen. Er sagte, das habe er nicht, aber dafür einen Sceptre“, so der 63-Jährige. Auch eine echte Augenweide: ein Sceptre, dessen Front aussieht wie ein „Bat-Mobil“.

Den Prototypen des Sceptre 6.6S fand seine Lebensgefährtin

Im Besitz des Prototypen ist Stühmer erst seit Januar 2023 – wieder durch Zufall. Seine Lebensgefährtin Simone Sonnenberg stöberte in einer Autozeitung. „Das hat mich inspiriert, einfach mal zu googlen. Da habe ich ihn gefunden“, erzählt sie. Sein Auto mit dem größten Wert schätzt er auf 850 000 Euro.

Und wo sind die anderen acht Sceptre? Stühmer weiß von einem weiteren Auto in Erfurt und einem in Schweden. „Wo die Restlichen geblieben sind, wissen wir nicht genau, aber wir halten die Augen auf“, sagt er und schmunzelt. Beim Autokauf sei er aber besonders vorsichtig und sichere sich mehrfach ab: „Einmal wurde Internet-Betrug versucht, aber wir haben es rechtzeitig gemerkt“, erzählt er.

Autos bei den Klassiker-Tagen in Neumünster zu sehen

Oft zeigt Stühmer seine Schmuckstücke nicht bei Oldtimer-Schauen. Er mag die Diskussionen nicht, ob die Autos wirklich Originale sind. Außerdem seien manche Menschen nicht sehr vorsichtig mit Blick auf Kratzer und lehnten sich ohne Vorsicht über das Auto. Bei den Klassiker-Tagen macht er aber eine Ausnahme: Schon seit vielen Jahren ist er immer wieder dabei gewesen – mit allen sieben Fahrzeugen aber noch nie. Er ist am Sonnabend auf dem Oldtimer-Parkplatz mit seinen Schmuckstücken zu finden.

Die neunten Klassiker-Tage Schleswig-Holstein laufen am Sonnabend, 3. Juni, von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag, 4. Juni, von 9 bis 17 Uhr an den Holstenhallen in Neumünster. Es ist die größte Oldtimerschau in Schleswig-Holstein.

