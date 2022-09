Klimaschäden durch Sabotage an Ostsee-Pipelines?

Welche Gefahr für die Umwelt geht von den Lecks an den Ostsee-Pipelines aus? Und was treibt Eltern an, ihre Kinder zu töten? Diese unterschiedlichen Fragen thematisieren wir im Newsletter „Post aus dem Newsroom“.

die Ostsee brodelt, drei von vier Röhren der Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 sind zerstört. Vieles spricht für eine Sabotage durch eine Explosion. Ist Russland der Drahtzieher? Was bedeuten die Lecks für die Ostsee und das Klima? Und was für die Gas-Versorgung? All diese Fragen beschäftigen uns heute. Doch längst nicht alle können schnell beantwortet werden. Da so viel Gas in den Leitungen sei, könne es eine oder zwei Wochen dauern, bis ausreichend Ruhe in dem Gebiet eingekehrt sei, um die Lecks in etwa 80 Metern Tiefe untersuchen zu können, prognostizierte Dänemarks Verteidigungsminister Morten Bødskov in Brüssel. Vertiefende Informationen zu dem Thema und einen Kommentar finden Sie hier.

Wenden wir uns einem weiteren dramatischen Thema zu: dem gewaltsamen Tod eines Sechsjährigen auf einem Campingplatz in Bösdorf. Der mutmaßliche Täter, der Vater des Jungen, ist möglicherweise nicht schuldfähig. Der 39-Jährige war offenbar wegen einer psychiatrischen Erkrankung in Behandlung. Das Recht auf Umgang mit seinem Sohn hatte er dennoch. Da der Fall ähnlich gelagert ist wie seinerzeit das schreckliche Ereignis in Darry, bei dem eine Mutter unter Wahnvorstellungen ihre fünf Kinder getötet hat, nahm meine Kollegin Anne Holbach Kontakt zur Kriminalpsychologin Lydia Benecke auf. Lesen Sie hier Ihre Erklärung für die Motive, die Eltern zu Tätern werden lassen:

Auch heute blicken wir noch einmal zum NDR in Kiel. Am Tag nach der Veröffentlichung des internen Prüfberichts zieht der Sender personelle Konsequenzen. Politikchefin Julia Stein und Chefredakteur Norbert Lorentzen werden versetzt.

Der NDR sorgte gestern aber auch noch in ganz anderer Weise für Gesprächsstoff. Manche Zuschauerinnen und Zuschauer fanden das Regionalprogramm nicht mehr in ihrer Senderliste, suchten in den sozialen Netzwerken nach Hilfe und erfuhren dort, dass es anderen Schleswig-Holsteinern ähnlich ging. Was der Grund fürs Verschwinden war und wie die Lösung des Problems lautet, erfahren Sie hier:

Mit seiner Litfassbrause will der Kieler Gründer Fridtjof Stechmann Gutes tun. Wer die alkoholfreie Hopfenlimo kauft, spendet pro Flasche fünf Cent an die Kampagne „Aufstehen gegen Rassismus“. Prominente Verbündete für sein Projekt hat er bereits gefunden. Wo es die Limo unter anderem gibt und wie viele Flaschen bereits verkauft worden sind, erfahren Sie hier.

