﻿Klimaschutz in Kiel: Wie nachhaltig ist nachhaltiges Bauen?

Kiel. Das Sommerhaus der ehemaligen Vicelin-Kirchengemeinde in Hassee (heute Friedensgemeinde) lag jahrelang im Dornröschenschlaf. Nun soll der fast 70 Jahre alte Bau am Hasseldieksdammer Wald zu einem autarken Tagungsgebäude werden. Die auf ökologisches Bauen spezialisierte Architektin Christina Schoennagel erklärt anhand dieses Sanierungsprojekts, warum nachhaltiges Bauen nicht gleich nachhaltiges Bauen ist. Auch die Scientists for Future Schleswig-Holstein sehen bei vielen Bauvorhaben im Land noch zu wenig Durchschlagskraft in Sachen Nachhaltigkeit. Ein Problem ihrer Meinung nach: die Gesetzgebung.

„Wir haben knappe Baustoffe, vielfach werden sie aber bei Modernisierung oder Sanierung einfach entsorgt“, sagt Schoennagel. Bei gut erhaltenen Ton-Dachpfannen wie auf dem Gebäude in Hassee sei ein Recycling ökologisch sinnvoll – auch wenn es finanziell unterm Strich keine Ersparnis gebe. Die Kirchengemeinde hat sich aus Überzeugung dafür entschieden: „Wir haben mit Eigenleistung freiwilliger Helfer aus der Kirchengemeinde die Pfannen gesäubert und diese sind nach Aufbringen der Solaranlage wieder aufs Dach gekommen“, erzählt Pastor Christian Sievers. Wiederverwendet werden auch die Außentüren zu den Toiletten im Inneren des Gebäudes.

Isolierung im Dach durch Zellulose-Dämmstoff

Die fehlende Isolierung im Dach durch die Tonziegel werde mit einem Zellulose-Dämmstoff sichergestellt. „Das ist im Grunde Altpapier, das sehr gut Wasser aufsaugt und wieder abgibt“, erläutert Christina Schoennagel. Die Hauswände bekommen eine Holzweichfaser-Platte als Dämmung. „Das ist stark im Kommen, denn die Dämmstoffe bringen auch im Sommer den nötigen Temperaturschutz. Das wird für die Kunden auch immer wichtiger“, erklärt Holzbauer Hans-Henning Wurzel.

Architektin Christina Schoennagel ist auf ökologisches Bauen spezialisiert. © Quelle: Uwe Paesler

Auch das 2500 Quadratmeter große Grundstück in Kiel-Hassee wurde voll ausgenutzt: „Hier haben wir 250 Meter Rohrleitungen für Flächengeothermie verlegt, aus denen die Wärmepumpe gespeist wird“, so Schoennagel. Im Gebäude ist Fußbodenheizung verlegt.

Das kritisiert die Architektin

Häufigster Auslöser für die Verschwendung von Baustoffen sei eine „Überregulierung durch Gesetze und Normen“, so die Architektin, die seit 20 Jahren den Schwerpunkt ihrer Arbeit auf ökologisches Bauen legt. Wenn zum Beispiel eine alte Stahlbetontreppe abgerissen werden müsse, weil ein altes Haus brandschutztechnisch auf den aktuellen Stand gebracht werden solle, sei das wenig ökologisch. „Hier sollte mit Maß gehandelt werden.“

Schoennagel plädiert zudem dafür, flexible Nutzungen beim Bau von Wohnraum oder öffentlichen Gebäuden im Blick zu haben, um Baustoffe zu schonen, die andernfalls durch langwierige Umbauten nötig würden.

Scientists for Future: Bau und Unterhalt zusammen denken

In die gleiche Kerbe schlagen die Scientists for Future. „Bau und Unterhalt müssen in Zukunft zusammen gedacht werden, denn ein Haus hat im Laufe seines Lebens etwa fünfmal so hohe Unterhaltungskosten wie Erstellungskosten. Um das sicherzustellen, muss die Vergabeordnung reformiert werden“, erklärt die ökologische Ökonomin Dr. Irene Schöne. Aktuell bekomme nur das billigste Gebäude den Zuschlag.

Außerdem komme es darauf an, nicht nur das Gebäude ökologisch zu gestalten, sondern „auch das gesamte Grundstück, Fassaden, Dächer und die Ausstattung der Räume“, so Schöne. Für sie gehört auch dazu, dass Lebensmittel, die für die Kantine eingekauft werden, aus biologischem Anbau und aus der Region kommen, um Transportwege zu begrenzen. „Diese Maßnahmen umzusetzen, ist sicherlich ungewohnt, aber recht einfach zu machen und muss keinesfalls teuer sein“, so Schöne. Anstelle normaler Dachziegel könne man von vornherein Solarziegel nutzen oder statt asphaltierter Flächen wassergebundene Decken verwenden, in denen das Regenwasser direkt ohne Abflüsse versickern könne.

Die Scientists for Future forderten das Land Schleswig-Holstein kürzlich auf, alle öffentlichen Förderprogramme, die die Nutzung von fossilen Energieträgern beinhalten, sofort zu beenden. Zudem wollen sie, dass alle Förderprogramme auf das Ziel ausgerichtet werden, den Ausstoß von klimaschädlichen Gasen zu mindern. „Ein internationaler Kongress zum nachhaltigen Bauen in Schleswig-Holstein mit einer Ausstellung, was heute alles bereits anderswo getan wird, halte ich für einen guten Impulsgeber auch für unsere Landespolitik“, sagt Schöne.

