So wollen die Minister Treibhausgase in SH reduzieren

Kiel. Das Klimaschutzprogramm der Landesregierung ist eine Fleißarbeit. Jedes betroffene Ministerium hat auf mehreren Dutzend Seiten beschrieben, wie viele Treibhausgase in seinem Sektor entstehen und wie die Emissionen in den nächsten Jahren reduziert werden können. Dabei setzen alle Ressorts darauf, die Klimaziele mithilfe von Bundestrends (etwa zu E-Autos oder fleischloser Ernährung) und von bereits eingeleiteten Landesmaßnahmen zu erreichen.

Mit gutem Beispiel geht Umweltminister Tobias Goldschmidt voran. Der Grünen-Politiker will die landesweit 44 Kraftwerke, die mit Kohle, Öl oder Gas laufen, so schnell wie möglich vom Netz nehmen. Der Sektor Energiewirtschaft könnte dadurch sowie durch den Ausbau der Erneuerbaren (Wind und Sonne) mehrere Millionen Tonnen Treibhausgase sparen.

Auch im Bereich der Industrie ist Goldschmidt mit Blick auf die drei größten Klimakiller zuversichtlich. Die Firmen Holcim (Zementwerk bei Izehoe), Yara (Chemiewerk in Brunsbüttel) und die Öl-Raffinerie Heide stoßen fast 13 Prozent der gesamten Treibhausgase in Schleswig-Holstein aus, haben aber teils schon Dekarbonisierungspläne, wollen also klimafreundlicher produzieren.

Claus Ruhe Madsen setzt auf E-Autos

Schwieriger hat es ein anderer Minister, etwa der für den Verkehrsbereich zuständige Claus Ruhe Madsen. Er muss sich insbesondere um den Straßenverkehr kümmern, auf den 95 Prozent der Emissionen entfallen. Madsen setzt auf E-Autos, will aber auch mehr Menschen und Güter auf der Schiene transportieren.

In seinem Maßnahmenkatalog räumt der Minister allerdings ein, dass der nötige Ausbau der Bahn-Infrastruktur von zusätzlichen Finanzmitteln des Bundes abhängt. Andere Maßnahmen sind fragwürdig. So geht Madsen davon aus, dass der sich in Bau befindliche Fehmarnbelt-Tunnel zu weniger Fährverkehr und damit weniger Treibhausgasen führt.

Schleswig-Holstein: Landwirtschaft geht nicht klimaneutral

Den schwersten Stand hat Landwirtschaftsminister Werner Schwarz (CDU). Der frühere Bauernpräsident stellt klar, dass sein Sektor nicht klimaneutral arbeiten kann. Der Minister will aber sowohl im Pfanzenbau (etwa durch eine effizientere Düngung) als auch in der Tierhaltung (etwa durch anderes Rinderfutter) die Treibhausgase mindern. Zudem möchte er die Klimabilanz des Agrarsektors durch mehr Öko-Landbau, die Vernässung von Mooren oder Aufforstung verbessern.

Viel zu tun gibt es auch für Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU), in deren Ressort der Wohnungsbau fällt. Sie hofft darauf, dass mithilfe insbesondere des Bundes eine Wärmewende gelingt. Hintergrund: In Schleswig-Holsteinn werden derzeit noch 630.00 von 837.000 Gebäuden mit Gas oder Öl beheizt. Der Einbau von Wärmepumpen oder ein Anschluss an ein Nah- oder Fernwärmenetz würde die Treibhausgas-Emissionen deutlich senken.

Die Ministerin möchte zudem ältere Gebäude so sanieren, dass sie weniger Energie verbrauchen. In diesem Zusammenhang will Sütterlin-Waack auch diskutieren, ob ein Sanierungsfahrplan beim Eigentümerwechsel einer Immobilie verpflichtend auferlegt werden kann. „Dieser Zeitpunkt bietet sich an, da es hier die Möglichkeit gibt, ordnungsrechtlich einzugreifen.“

