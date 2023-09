﻿Klimaschutz-Projekt „Low-Emission-Schools“ zeichnet engagierte Schüler aus

Kiel. „Kein Hunger“, „Bezahlbare und saubere Energie“, „Nachhaltiger Konsum“: Das sind drei der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen. Weltweit dienen sie gemeinnützigen Projekten als Leitfaden – auch in Schleswig-Holstein. Für ihr besonderes Engagement im Feld „Nachhaltige Entwicklung an Schulen“ wurden am Montag neun Schulen als Preisträger im landesweiten Wettbewerb „Low-Emission-Schools“ ausgezeichnet – fünf davon sind aus Kiel und Umgebung.

Das Verbundsprojekt „Low-Emission-Schools“ des Instituts für Vernetztes Denken will Schüler zum eigenständigen Entwickeln und Umsetzen von nachhaltigen Projekten anregen. In diesem Rahmen werden jährlich neun Schulen in drei Kategorien ausgezeichnet: Die Kategorie „Low-Emission-School“ zeichnet die Schulen mit dem klimafreundlichsten Alltagsverhalten aus, die Rubrik „Wertvolle Schule“ die Schulen mit dem geringsten Restabfallaufkommen und in der Kategorie „Kreative Klima-Retter“ werden die innovativsten Schülerideen zur CO2-Einsparung geehrt. Insgesamt stehen 15 000 Euro für die Preisgelder zur Verfügung.

Schüler der Hebbelschule in Kiel überzeugen als „Kreative Klima-Retter“

Die Hebbelschule aus Kiel belegt mit ihren innovativen Ideen zum Klimaschutz den zweiten Platz in der Kategorie „Kreative Klima-Retter.“ Im vergangenen Schuljahr entwickelte die gesamte zehnte Jahrgangsstufe 16 Projekte während einer Projektwoche. Davon wurden bereits eine Fahrradleihstelle und Notausgangsschilder mit LED- statt Halogen-Beleuchtung realisiert. Das Lieblingsprojekt von Schüler Alex aber sind die Schulbienen, auch wenn sie bisher nur ein Konzept sind: „Ein einziges Bienenvolk kann pro Jahr bis zu 60 Tonnen CO2 einsparen. Da sie Pflanzen bestäuben, kurbeln sie nämlich das Ökosystem an“, erklärt der 16-Jährige. Neben der Ansiedlung eines Bienenvolks möchten sie zusätzlich eine Wildblumenwiese in der Nähe des Schulhofes anlegen. „Dadurch wird auch der Biologie-Unterricht praktischer“, sagt Alex.

Auch die Neuntklässler der Eilun Feer Skuul auf Föhr überzeugen mit ihrem Projekt und belegen damit den ersten Platz der Kategorie „Low-Emission-School“: Sie konzipierten ein Bushäuschen und einen Fahrradunterstand mit Solardach. Nun muss niemand mehr im Regen warten, und wenn die Sonne scheint, wird die Schule mit dem Strom vom Dach versorgt. „Es war wirklich überraschend“, sagt die 15-Jährige Stina über den Sieg. Lehrer Erk Roeloffs ist besonders stolz auf die Eigeninitative seiner Schüler: „Der Prozess war sehr lebhaft. Auch Schüler, die sonst eher im Hintergrund bleiben, haben sich aktiv eingebracht und neue Talente entdeckt.“

Bildungsministerin Prien ist zufrieden mit den Klima-Projekten der Schüler in Schleswig-Holstein

Selbstwirksames Handeln ist laut Bildungsministerin Karin Prien eine der Hauptkompetenzen, die in Schulen vermittelt werden soll. Die Ergebnisse der Schüler seien daher der Beweis für eine gelungene Bildung in nachhaltiger Entwicklung: „Euer nicht aufzuhaltendes Engagement für den Klimaschutz ist das, was wir brauchen“, sagt sie.

Aus Kiel und Umgebung belegen neben der Hebbelschule auch das Gymnasium Altenholz, die Gemeinschaftsschule Heikendorf sowie die Heinrich-Heine-Schule aus Büdelsdorf Plätze auf dem Siegertreppchen: In der Kategorie „Wertvolle Schulen“ erreichten alle drei einen gleichrangigen Platz und erhalten ein Preisgeld von 1000 Euro. Sie engagieren sich unter anderem für den Verkauf von Fairtrade-Produkten an ihren Schulen. Das Gymnasium Kronwerk in Rendsburg schaffte es in der Kategorie „Klimaretter“ auf den dritten Platz: Nach dem Konzept der Schüler sollen unter anderem in allen Klassenräumen Bewegungsmelder angebracht werden, um den Energieverbrauch im Schulgebäude zu senken.

