﻿Klinik Peine: Paradebeispiel einer fehlgeleiteten Privatisierung

Für die angeschlagene Imland-Klinik des Kreises Rendsburg-Eckernförde ist ein Verkauf an einen privaten Investor im Gespräch. Das kann sich als Bumerang erweisen, wie das Beispiel aus Peine zeigt.

Peine. Einst als unliebsames Kind abgestoßen, inzwischen rekommunalisiert: Ein Paradebeispiel fehlgeleiteter Privatisierungen ist das Klinikum im niedersächsischen Peine. Der Landkreis Peine hatte sein Krankenhaus 2003 für einen symbolischen Euro an die Celler AKH-Gruppe verkauft. Zwar stand der Betrieb damals wirtschaftlich solide da, doch die dringend erforderlichen Millionen-Investitionen in das 1971 eröffnete Haus traute sich der Landkreis allein nicht zu.

Das sollten die Celler erledigen, eine entsprechende Klausel wurde im Kaufvertrag festgehalten. Doch anstatt die kränkelnde Klinik wieder aufzupäppeln, saugte sie die AKH-Gruppe über 17 Jahre aus – so jedenfalls lautete der Vorwurf, der im Raum stand, als die Celler am 20. März 2020 Insolvenz für Peine anmeldeten.

Peine konnte bis zur Klinik-Insolvenz nur hilflos zusehen

Fakt ist: Peine kaufte über Jahre Leistungen aus Celle ein, etwa für Sterilisation, Apotheke und Radiologie, zusätzlich die Buchführung. Den jährlichen Abschlag in Höhe von fünf Millionen Euro stellten Experten als überzogen infrage, Celle hielt ihn für angemessen. Das Desaster begann 2017, als die AKH-Gruppe mit Peine ein Minus in Höhe von 16,5 Millionen Euro einfuhr.

Ein zweckentfremdeter 6-Millionen-Baukredit, der offenbar in den laufenden Geschäftsbetrieb floss, und nicht mehr belastbare Altforderungen gegenüber Krankenkassen manövrierten Peine endgültig in einen Abwärtsstrudel. Der Landkreis konnte dabei lange Zeit nur hilflos zusehen, bis die Insolvenz eröffnet wurde. Es kam zu einem Bieterverfahren, bei dem der Landkreis zunächst gemeinsam mit der Stadt Braunschweig ins Rennen ging. Auch die Züricher Ameos-Gruppe soll Interesse gehabt haben.

Rückkauf des einst privatisierten Klinikums

Im August 2020 stimmten der Peiner Kreistag und der Peiner Stadtrat für eine gemeinsame Übernahme des Klinikums. Der Landkreis bekam sein Krankenhaus für einen Euro wieder – und zwar in Teilbereichen in nahezu identischem Zustand, in dem er es 2003 übergeben hatte, inklusive der „Original“-OP-Säle, Baujahr 1970. Peine plant inzwischen einen Neubau. Ob dieser kommt, ist aber unklar.

Der niedersächsische Krankenhausausschuss tagt im Sommer, zeitgleich forciert das Land seine Pläne für Regionalkliniken. So hatte ein Gutachter kürzlich die Zusammenlegung Peines mit den Krankenhäusern Lehrte und Großburgwedel mit der Klinikum Region Hannover vorgeschlagen, an einem zentralen Standort an der Autobahn 2.