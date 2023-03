Auch Beschäftigte im Gesundheitswesen fordern mehr Gehalt von den kommunalen Arbeitgebern. Die Gewerkschaften Verdi und Marburger Bund rufen sie nun wiederholt zum Streik auf. Das bekommen Patienten in Schleswig-Holstein und Hamburg zu spüren. Notdienste in Kliniken sollen aber sichergestellt sein.

Kiel. Längere Wartezeiten, abgesagte OPs: Patienten im Norden müssen sich wegen Arbeitsniederlegungen im Gesundheitswesen auf mögliche Einschränkungen in der Krankenhausversorgung einstellen. Die Gewerkschaft Verdi weitet ihre Warnstreiks im öffentlichen Dienst am Dienstag und Mittwoch erneut aus – Tausende Beschäftigte in Kliniken, Pflege und bei Rettungsdiensten seien dazu aufgerufen, hieß es. Auch Kiel ist betroffen. Wenige Tage später ruft die Ärztegewerkschaft Marburger Bund am 21. März rund 2000 Ärztinnen und Ärzte an mehr als 20 Klinik-Standorten in ganz Schleswig-Holstein dazu auf, die Arbeit niederzulegen.