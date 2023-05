﻿Klinikärzte und Apotheker in SH streiken: Das müssen Patienten wissen

Kiel/Bad Segeberg. Patienten im Norden müssen sich wegen Warnstreiks am kommenden Dienstag, 9. Mai, auf eine eingeschränkte Versorgung in Krankenhäusern und Apotheken einstellen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zum einen hat die Ärztegewerkschaft Marburger Bund erneut bundesweit Tausende Klinikärzte zum Warnstreik aufgerufen. Allein in Schleswig-Holstein seien rund 2000 Mediziner an 20 Häusern dazu aufgefordert, an dem Tag die Arbeit niederzulegen, sagte Gewerkschaftssprecherin Nicole Brandstetter.

Warnstreik in SH: Verschieben von Behandlungen kann Folge sein

„Der Warnstreik kann für Klinik-Patienten eine Verschiebung von geplanten Behandlungen bedeuten“, so Brandstetter. Den Krankenhäusern habe man eine Notdienstvereinbarung angeboten. Das sei vergleichbar mit einer ärztlichen Besetzung wie am Wochenende.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bereits im März waren Klinikärzte auf die Straße gegangen. Nun folgt der zweite ganztägige „Warnschuss“: Der Marburger Bund fordert von den kommunalen Arbeitgebern einen Inflationsausgleich sowie eine Gehaltsanhebung um 2,5 Prozent. Empört äußerte sich der Vorsitzende des Landesverbands, Michael Wessendorf: „Es ist ungeheuerlich, wie die Arbeitgeber mit den Ärztinnen und Ärzten umgehen.“ Nach vier Verhandlungsrunden liege noch immer kein konkretes Angebot vor: „Das werden wir nicht hinnehmen.“

Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände wiederum hat nach eigenen Angaben eine Inflationsausgleichszahlung in Höhe von 3000 Euro im Jahr 2023 und eine deutliche Entgelterhöhung im Jahr 2024 in Aussicht gestellt. Am 22. Mai steht die fünfte Verhandlungsrunde an.

Viele Apotheken in SH öffnen am 9. Mai erst ab 14 Uhr

Auch die Apotheker im Land haben für den 9. Mai Streik angekündigt: Am kommenden Dienstag würden die meisten Apotheken im Norden bis 14 Uhr geschlossen bleiben, teilte der Vorsitzende des Apothekerverbands Schleswig-Holstein, Hans-Günter Lund, mit.

Auch hier geht es um Geld: Der Verband und die Ärztegenossenschaft Nord fordern vor dem Hintergrund des zunehmenden Ärztemangels und einer sinkenden Zahl an Apotheken „angemessene Preise“ für ärztliche Leistungen. Die Honoraranpassungen der Krankenkassen in Höhe von zwei Prozent für 2023 seien unzureichend, hieß es.

Die Akteure warnen vor wachsenden Problemen, den Menschen im Norden wohnortnah medizinisch zu helfen. Gemeinsam mit dem Vorstandschef der Ärztegenossenschaft Nord, Svante Gehring, fordert Lund von der Landesregierung, die Gesundheitsversorgung im Land zu sichern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

In Schleswig-Holstein geht Gehring zufolge jeder zweite Hausarzt in den nächsten fünf bis zehn Jahren in den Ruhestand. Eine deutliche Unterversorgung drohe. Eine Lösung seien bessere Honorare.