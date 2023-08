﻿Schleswig-Holstein im Klöppelfieber: Warum das Hobby gerade voll im Trend liegt

Russee. Ein uraltes Handwerk erlebt eine Renaissance: In Schleswig-Holstein fangen immer mehr Nordlichter mit dem Klöppeln an. Statt Omas-Spitzendeckchen entstehen jetzt allerdings kunstvolle Schmuckstücke aus Metallicgarn, zarte Ponchos oder bunte Meeresfiguren. Klöppeln ist im Jahr 2023 angekommen. Eine, die das uralte Wissen von der Kunst des Klöppelns weitergibt, ist Anke Limbrecht (63) aus Kiel-Russee. In Kursen und Ausstellungen zeigt die gebürtige Nordfriesin, wie Klöppeln 2.0 aussehen kann, und erklärt, warum Klöppeln durchaus auch sexy ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit Vorurteilen ist das so eine Sache. Wie sieht jemand aus, der klöppelt? Vielleicht nicht unbedingt wie Anke Limbrecht. Die Verwaltungsbeamtin im Ruhestand passt eher in die Sporthalle als stundenlang an ein Klöppelbrett. „Tatsächlich habe ich früher jahrzehntelang Handball gespielt“, sagt die 63-Jährige lachend. Auch heute sei sie noch sehr sportlich unterwegs.

Schleswig-Holstein entdeckt das Klöppeln neu

Ein Leben ohne Klöppeln könne sie sich allerdings nicht mehr vorstellen. „Es beruhigt ungemein“, sagt sie. Als sie in ihrem Wohnzimmer die vielen selbst geklöppelten Kunstwerke zeigt, funkeln ihre Augen vor Begeisterung. Da wurden Lampenschirme mit geklöppelten Kreisen verziert, zarte Frauengestalten blicken aus Bilderrahmen, sogar die Wohnzimmeruhr hat eine zarte Klöppelspitze in Gold bekommen. „Das Image vom verstaubten Oma-Deckchen ist schon längst passé“, sagt sie lachend, als sie die erstaunten Blicke der Besucher sieht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Kunst des Klöppelns sei aber tatsächlich uralt, sagt die Expertin. „Die frühesten Musterbücher stammen aus dem 16. Jahrhundert aus Italien“, sagt Anke Limbrecht. Statt Stoffe zu versäumen, verband man früher eben einfach die einzelnen Fäden der gewebten Stoffe kunstvoll zu einer Spitzenborte.

Anke Limbrecht aus Kiel gibt in Kursen das Wissen um die Kunst des Klöppelns weiter

Auf Flohmärkten hat sie verschiedene Spitzen von unseren Vorfahren erstanden und auf große Anschauungstafeln gepinnt. „Für meine Klöppelkurse“, sagt sie. Auf Hof Ackerboom in Kiel unterrichtet sie die Kunst des Klöppelns, genauso wie bei der Volkshochschule in Rendsburg. Auch im Deutschen Klöppelverband ist sie aktiv. Gestaltet Ausstellungen, Bücher und Treffen.

„Unter dem Motto Klöppeln zwischen den Meeren findet das nächste Landestreffen am 15. Oktober in Rendsburg statt“, erzählt sie. „Das wird sehr spannend werden. Viele tolle Klöppelerinnen sind dabei.“

Klöppeltreffen: Am 15. Oktober in Rendsburg

Sie selbst wird in Rendsburg unter anderem geklöppelte Pfauen zeigen. Auch historische Kirchenspitze der Altkatholischen Kirche Nordstrand wird eine Rolle spielen. „Für die Kirche gestalte ich gerade ein neues Antependium am Klöppelbrett“, erzählt sie. Eine Spitzenborte für die Vorderseite des Altars. „Da schließt sich ein Kreis. Mein Großvater war Nordstrander.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In Schleswig-Holstein sei das Klöppeln auf den nordfriesischen Inseln und an der Westküste sehr beliebt gewesen. „Klöppeln besteht im Grunde nur aus Drehen und Kreuzen in unterschiedlicher Reihenfolge“, sagt Anke Limbrecht, die aus Klockries in Nordfriesland stammt.

Im Freilichtmuseum in Molfsee wurde das Klöppeln vorgeführt

Selbst aufs Klöppeln gekommen ist Anke Limbrecht aber erst in Kiel. Oder besser gesagt in Molfsee. „Als ich im Freilichtmuseum eine ältere Dame beim Klöppeln sah, war es um mich geschehen“, erzählt sie lachend. Die Faszination sollte sie von da an nicht mehr loslassen. Neben dem Beruf machte sie eine Ausbildung als Textiliengestalterin mit Schwerpunkt Klöppeln in der Pfalz. Bildete sich in verschiedenen Kursen weiter.

Ein Leben ohne Klöppeln ist möglich. Für Anke Limbrecht aber sinnlos. Meist mehrmals am Tag setzt sie sich an Klöppelbrett oder Klöppelkissen und zaubert aus hauchdünnen Fäden und unzähligen kleinen Holzstäbchen zarte Kunstwerke. Und warum Klöppeln sexy ist? „Na, schauen sie nur mal meinen Poncho an“, sagt sie lachend und zeigt auf einen sehr durchsichtigen neongrünen Überwurf. „Es kommt immer drauf an, was man drunter trägt.“

KN