Die Kieler Nachrichten erscheinen künftig an sieben Tagen in der Woche – als E-Paper. An diesem Sonntag, 31. Juli, feiert unser neues Magazin „KN am Sonntag“ Premiere. Mit einem Probe-Abo können Sie es kostenlos testen.

Kiel. Endlich Wochenende, endlich Zeit zum Lesen – da haben wir etwas für Sie: Unser neues Magazin „KN am Sonntag“ bietet Ihnen als komfortable digitale Zeitung ein Mehr an Informationen, Hintergründen und Tipps aus der Region. Auch wenn Sie bislang lieber auf Papier lesen, schauen Sie sich das E-Paper am Sonntag ruhig mal an. Wie das geht, erfahren Sie am Ende dieses Textes.

Und das ist für Sie drin in der ersten Ausgabe: Es läuft nicht gut für Karl Lauterbach. Der Gesundheitsminister wollte die Corona-Politik neu ordnen und das Gesundheitssystem reformieren. Doch selbst Wohlgesonnene schütteln den Kopf – bislang konnte er kaum eine Position durchsetzen. Es bleibt ein Minister, der eine Politik macht, die er selbst kritisiert. Ist Lauterbach schon gescheitert?

Dieser Frage haben wir nachgespürt. Herausgekommen ist nach vielen Recherchegesprächen ein großes Porträt, das Sie im neuen KN-Magazin lesen können. Gemeinsam mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland möchten wir Ihnen künftig auch am Sonntag ein besonderes Leseerlebnis bieten – mit Reportagen, Porträts, Interviews, gesellschaftlich relevanten Themen sowie einem Rätsel und einer TV- und Wetterseite.

„KN am Sonntag“ nimmt Sie mit hinter die Kulissen der großen Politik

Unsere Korrespondentinnen und Korrespondenten aus dem RND-Hauptstadtbüro nehmen Sie wöchentlich mit hinter die Kulissen der großen Politik. Aber auch Sport und andere Themen finden ihren Platz im Magazin. In der ersten Ausgabe, die am Tag des Frauen-EM-Endspiels erscheint, bereiten wir Sie vor auf das Spiel des Jahres: mit Porträts aller Spielerinnen, einer exklusiven Kolumne von Torhüterstar Almuth Schult sowie einer ausführlichen Analyse des Finalgegners England.

Im neuen Sonntagsmagazin finden Sie zudem das regionale Foto der Woche. Bilder, die sonst im Alltag schnell untergehen, die unseren Fotografen aber ganz besonders gut gelungen sind, bekommen endlich eine Bühne. Und Sie bekommen eine Seite mit Tipps für jeden Tag der folgenden Woche, damit Sie kein besonderes Event in der Region verpassen. Für diese Auswahl schauen wir unzählige Veranstaltungen durch und suchen für Sie die empfehlenswertesten aus.

Wir wünschen Ihnen ein schönes Lese-Wochenende und viel Freude mit Ihrem neuen Magazin am Sonntag.