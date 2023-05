﻿KN besuchen Hatay nach dem Erdbeben: So erlebte unser Reporter ein Nachbeben

Hatay. Der Betonboden auf dem Freigelände der Berufsfeuerwehr wirkt stabil. Es ist Mittag, der Feuerwehrchef erzählt uns, den Besuchern aus Kiel, wie es um ihn und seine Mitarbeiter steht. Es ist eine der Stationen auf unserer Reise durch das zerstörte Hatay. Plötzlich spüre ich es: Unter mir vibriert die Erde, acht, neun Sekunden lang – als arbeite irgendwo in der Ferne jemand mit einem Presslufthammer. Doch da ist kein Lärm, kein schweres Baugerät. Nur dieses Zittern unter den Füßen. Es ist das erste Erdbeben meines Lebens und, so erklärt man mir kurz darauf, eines von inzwischen 27 000 Nachbeben seit dem großen Beben am 6. Februar 2023 – üblich seien um die 10 000.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kiels Stadtpräsident Hans-Werner Tovar steht direkt neben mir – er hat die Schwingungen nicht gespürt. Auch Eylem Matkap, die Frau des stellvertretenden Bürgermeisters von Hatay, schüttelt zaghaft den Kopf und sagt: „Wir geben mittlerweile untereinander Tipps ab: War das Beben eher eine 3,0 oder eine 4,3?“ Sie lacht kurz über das Alltagsspiel und fügt selbstsicher an: „Dieses, falls es überhaupt gebebt hat, war ein leichtes.“

Die Eindrücke übertreffen die Wirkung von Bildern und Filmen bei Weitem

Gereicht hat es trotzdem: Ich spüre zum ersten Mal in meinem Leben, dass der vermeintlich sichere Boden, den ich gewohnt bin, von einem Moment auf den anderen zur Gefahr werden kann. Mit dieser Erfahrung habe ich vor der Reise nach Hatay nicht gerechnet – und auch die Eindrücke, die ich bei der Rundfahrt durch die Überreste der Stadt gewinne, übertreffen die Wirkung von Bildern oder Filmen bei Weitem.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Unsere Tour führt uns vorbei an Hochhäusern mit abgerissenen Fassaden, an Gardinen, die aus fehlenden Fenstern wehen, an Autofriedhöfen mit Bergen an zerquetschtem Blech, an Zelt- und Containerdörfern, in denen die leben, die sich eine Flucht vor dem Chaos in ihrer Stadt nicht leisten können.

Erdbeben in der Türkei: Stadt Antakya ist um 60 Zentimeter abgesackt

Wir sehen mehrstöckige Ruinen, die mit großen Baggern abgetragen werden, was gefährlichen Staub verursacht, der durch die Stadt weht. Wir fahren vorbei an der ältesten Moschee Anatoliens, die im Inneren zerstört ist, nur die Außenhülle blieb stehen. Keine einzige Moschee in Antakya ist noch begehbar. Weiter über eine Brücke, die jetzt mehr als 60 Zentimeter höher liegt als vor dem Beben, weil die gesamte Stadt abgesackt ist.

Wir fahren durch die historische Altstadt, die keine mehr ist, vorbei an patrouillierenden Soldaten, die die Ruinen und wenigen intakten Gebäude vor Plünderern schützen. Hans-Werner Tovar, der als Kiels Stadtpräsident schon mehrfach in Antakya war, ringt um Fassung. „Das hat mit dem, wie wir Hatay kennen, nichts mehr zu tun“, sagt er. „Mir fehlt an vielen Orten der Stadt die Fantasie, was das mal gewesen sein könnte.“

KN-Reporter Dennis Betzholz (links) in der historischen Altstadt von Antakya, das vor 2000 Jahren schon einmal bei einem Erdbeben komplett zerstört wurde. Aktuell patrouillieren Soldaten, die den Rest des Stadtkerns unter anderem vor Plünderungen schützen sollen. © Quelle: Ulf Dahl

Und immer wieder klaffen zwischen all der Zerstörung riesige Baulücken: Hier, in jeder einzelnen Lücke, standen hohe Häuser, die das Beben zum Einsturz brachte. „Erst“, sagt Selim Matkap, Hatays stellvertretender Bürgermeister, „begruben wir unsere Toten, jetzt begraben wir unsere Stadt.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Matkap deutet auf eine der gewaltigen Lücken. Hier hätten zwei noch recht neue Hochhäuser gestanden, wie Dominosteine seien sie nach links gekippt und in sich zusammengefallen. 850 Menschen seien dabei gestorben, 85 würden noch vermisst, obwohl die Trümmer bereits weggeräumt wurden. Wie kann das sein, spurlos verschwunden noch drei Monate nach dem Beben? „Vermutlich wurden sie zermalmt unter Tonnen von Beton“, erklärt Matkap.

Im Bauschutt liegen ein zerfetzter Puppenkopf und pinke Kinder-Badeschuhe

Der Vize-Bürgermeister ist ein tapferer Mann. Doch als er dort durch die verbliebenen Bauschutthaufen des Gebäudes läuft, sieht er zwischen den Steinen etwas, bückt sich. Er hebt einen zerfetzten Puppenkopf hoch, einen pinkfarbenen Kinderbadeschuh, ein paar Meter weiter ein Brautkleid. Er ringt vergeblich mit den Tränen. Dann sagt er: „Ich war 2006 nach dem Libanonkrieg in Beirut. So eine Zerstörung habe ich selbst dort nicht gesehen. Bomben kriegen dieses flächendeckende Ausmaß nicht hin.“

„Als sei Gott durchgedreht und habe vor Wut alle Knöpfe gleichzeitig gedrückt“

Jedes noch im Zentrum Antakyas stehende Haus sieht aus wie nach einer Detonation. Doch explodiert ist hier nichts, verursacht wurde diese unermessliche Zerstörung durch ein fast zweiminütiges Beben der Stärke 7,7 auf der Richterskala. Hatays Bürgermeister Lütfü Savas aber findet, die Folgen seien wie ein Erdbeben der Stärke 11. „Die Häuser wackelten erst von rechts nach links, dann von vorne nach hinten, und zum Schluss klopfte es kräftig von unten. So, als sei Gott durchgedreht und habe vor Wut alle Knöpfe gleichzeitig gedrückt.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Antakya, eine der ältesten Städte der Welt, sagt er, sei durch Beben schon siebenmal untergegangen und wurde siebenmal wieder aufgebaut: „Das wird das achte Mal.“ Diese unbändige Hoffnung in scheinbar aussichtslosen Zeiten ist uns bei unserer Fahrt durch die Stadt zwischen all der Zerstörung immer wieder aufgefallen. Auch Hans-Werner Tovar schaut voller Respekt auf die Zuversicht der Überlebenden: „Ich bewundere den Mut der Menschen, an die Zukunft zu glauben und zu sagen: Wir bauen das hier wieder auf.“

Lesen Sie auch

Erdogan-Regierung verspricht, 50 Prozent der Kosten zu übernehmen – die Opposition sogar noch mehr

Die Regierung des türkischen Präsidenten Erdogan verspricht, der Staat werde die Hälfte der Kosten des Wiederaufbaus übernehmen, für die andere Hälfte sollen die Hausbesitzer langlaufende Kredite erhalten. Die Sozialdemokraten, Savas‘ Oppositionspartei, wirbt im Wahlkampf mit einer kompletten Kostenübernahme durch den Staat. Am Sonntag sind Präsidentschaftswahlen, aber in Hatay, so erzählen einige, interessiert das kaum jemanden.

Einen Tag später sind wir zurück auf sicherem Kieler Boden. Den Kopf voller schrecklicher Bilder, aber auch voller Ehrfurcht für den Überlebenswillen der Menschen in der zerstörten Stadt.