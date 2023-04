KN-Event: Kolumnisten Grimm und Janssen treten auf Gut Emkendorf auf

„Aber sowas von“ heißt das Programm, mit dem die Journalisten Imre Grimm und Uwe Janssen am 23. April in die Region Kiel kommen. Die mitreißende Mischung aus Text und Musik, aus Unsinn und Irrsinn füllt seit Jahren Säle – sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets, um dabei zu sein.

Kiel. Suchen Sie noch ein Ostergeschenk? Wir hätten da eine Idee: Wie wäre es mit Tickets für den Auftritt von RND-Kolumnist Imre Grimm auf Gut Emkendorf? Seit 15 Jahren tritt Grimm gemeinsam mit dem hannoverschen Kulturjournalisten Uwe Janssen als kultiges Comedy-Duo auf. Jetzt kommen die beiden für einen einmaligen Auftritt in die Region Kiel. Und Sie können live dabei sein – wenn Sie sich rechtzeitig Plätze sichern, denn das Kontingent ist begrenzt.

Grimm und Janssen: Überraschungen nicht ausgeschlossen – auch für die Künstler nicht

Am Sonntag, 23. April, starten Grimm und Janssen um 16 Uhr mit ihrem Programm. Ihr Versprechen: Sie gehen den wirklich wichtigen Dingen auf den Grund. Beispielsweise dem Zusammenhang zwischen den wegweisenden Songtiteln „De Do Do Do De Da Da Da“ und „Ooh eeh oh ah ah ting tang walla walla bing bang“ und der notorisch falschen Liedzeile „Do wah diddy diddy dum diddy do“.

Ansonsten erwartet das Publikum im Programm „Aber sowas von“ ein gut verquirlter Mix aus Wortspielereien, handgemachter Musik, den schönsten Kolumnen und gehobenem Nonsens. Es geht um fiese Anleitungen, deutsche Regeln, getarnten Fenchel, echten Männersport und die geheimen Wünsche von Bruce Springsteen. Es gibt Tipps zur kreativen Selbstoptimierung und Sprachvariationen über mittelalten Gouda. Überraschungen nicht ausgeschlossen, auch für die Künstler selbst nicht.

Tickets ab sofort erhältlich: 25 Prozent Rabatt für Abonnenten

Wenn Sie diese unwiderstehliche Mischung aus Wort- und Wahnwitz miterleben möchten, können Sie ab sofort telefonisch unter der Nummer 0431/903-669 Tickets kaufen. Wenn Sie ein KN-Abonnement haben, zahlen Sie nur 15 Euro, für diesen Fall halten Sie bitte Ihre Abo-Nummer parat (steht beispielsweise auf Ihrem Kontoauszug). Ohne Abo kostet eine Karte 20 Euro. Einlass zu der Veranstaltung im Kuhhaus auf Gut Emkendorf (Gutshof 3, 24802 Emkendorf) ist um 15 Uhr. Wer mag, kann den Nachmittag mit Kaffee und Kuchen einläuten und sich anschließend von Grimm und Janssen so zum Lachen bringen lassen, dass die Kalorien gleich wieder verbraucht werden.

Nach der Show haben Sie Gelegenheit, mit den beiden Comedians ins Gespräch zu kommen, sich ein Buch signieren zu lassen oder am KN-Stand Fragen zu den Kieler Nachrichten zu stellen, die Sie immer schon mal loswerden wollten. Fackeln Sie nicht lange, sondern sichern Sie sich lieber noch heute Ihre Tickets, damit Sie garantiert dabei sein können.