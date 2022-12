KN-Fotoaktion: Schicken Sie uns Ihre Winterbilder aus Schleswig-Holstein!

Frostige Temperaturen, zugefrorene Gewässer und einiger Neuschnee: In Schleswig-Holstein ist der Winter angekommen. Sie haben Fotos von Schnee und Eis gemacht? Dann schicken Sie uns Ihre Bilder – wir veröffentlichen sie hier in einer Galerie!

Wintereinbruch in Schleswig-Holstein: Vielerorts liegen am Freitag einige Zentimeter Neuschnee, wie hier in der Probstei.

Kiel. Nach einigen Tagen, in denen die frostigen Temperaturen in Kiel und der Region bereits für Eisdecken auf Seen und anderen Gewässern gesorgt haben, ist zum Ende der Woche viel Neuschnee gefallen – und lässt die Welt in Weiß erstrahlen.

Hat sich Ihre Umgebung auch in eine Winterlandschaft wie aus dem Bilderbuch verwandelt? Dann schicken Sie uns ein Foto über diesen Link. Zu gewinnen gibt es nichts – nur Ruhm und Ehre. Einsendeschluss ist der 17. Dezember, 23 Uhr.

Wir veröffentlichen eine Auswahl der Bilder hier in einer Bildergalerie. Bitte beachten Sie, dass aus technischen Gründen nur Querformate dargestellt werden können.