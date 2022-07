﻿KN-Leser kritisieren Bischof Magaards Erklärung zur Lindner-Hochzeit

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) heiratete seine Franca Lehfeldt kirchlich auf Sylt. Beide gehören keiner Kirche an. Bischof Gothart Magaard erklärte später, warum diese Trauung dennoch möglich war. Unsere Leserinnen und Leser haben dafür kein Verständnis.

Keitum/Kiel. Es war das gesellschaftliche Ereignis am Wochenende: die Hochzeit von Christian Lindner und Franca Lehfeldt. Getraut wurden die beiden Nicht-Kirchenmitglieder trotzdem in der evangelischen Kirche St. Severin in Keitum. Das löst heftige Kritik aus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Magaards Argumente erschließen sich einem nicht

Zunächst, ganz neutral bemerkt, kann jedes Paar seine Hochzeitsfeierlichkeiten so gestalten, wie es denn möchte.

Im Fall unseres Bundesfinanzministers, der ja auch eine gewisse Vorbildfunktion (... dem deutschen Volke zu dienen) innehat, sieht das doch etwas anders aus: Er hat sich öffentlich vom christlichen Glauben distanziert, weshalb er auch keiner Konfession mehr angehört. Zumal der Zeitpunkt im Bezug auf Pandemie, Inflation und Energiekrise sehr unglücklich gewählt worden ist, um öffentlich und recht pompös die Eheschließung zu feiern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Termin beim Standesamt kurz zuvor hätte unter diesen Umständen doch auch gereicht. Die (gewollte) Medienpräsenz war ja auch am ersten Tag ausreichend vorhanden.

Da der Herr Minister in der Vergangenheit in vielen Bereichen – zum Beispiel bei mehr Unterstützung bei Hartz IV – konsequent auf der Bremse stand, ist es nicht erstaunlich, dass viele Kirchenmitglieder, die brav ihre Kirchensteuer bezahlen, mit Unverständnis reagieren.

Auch die Argumente von Bischof Gothart Magaard erschließen sich einem so richtig nicht, denn von Spenden zu berichten, um Gastnutzer einer Kirche zu sein, gleichzeitig aber mitzuteilen, "die Kirche und Gott sind nicht käuflich", mutet einen recht nachdenklich an.

Bleibt abzuwarten, wie viele Menschen diesem Vorbild folgen und ohne Konfession kirchlich heiraten wollen – der Minister macht es ja vor.

Insofern geben wir der ehemaligen Bischöfin Margot Käßmann recht: Wer sich mit Gott nicht verbunden fühlt, hat lediglich eine Kulisse gewollt und sollte auf den Segen Gottes dann auch verzichten.

Elvira und Ulrike Rudolph, per Mail

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Einsatzkräfte der Polizei untersuchen die Kirche, in der Finanzminister Lindner (FDP) und Franca Lehfeld kurze Zeit später mit Gottes Segen heiraten wollen. © Quelle: Axel Heimken/dpa

Kirche ist eben doch käuflich

Das war keine schöne Hochzeit – weder für die evangelische Kirche, noch für Lindner. Die Kirche hat gezeigt, dass sie wegen Glanzbildchen und medialer Aufmerksamkeit käuflich ist, und Lindner, dass man mit Prominenz gut bei der Kirche schnorren kann. Warum hat die Kirche nicht darauf bestanden, vor der kirchlichen Trauung wieder Kirchenmitglied zu werden?

Jochen Hanse, Wasbek

Da ist sie, die Dekadenz

Herr Lindner hätte sich an die Aussage von einem seinem Partei-Kollegen und früheren Bundesaußenminister erinnern sollen: „spätrömische Dekadenz“ gelebt durch die FDP! Das ist also die Zukunft!

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Detlev Ohrenschall, per Mail

Der Unmut ist nachvollziehbar

Diese pompöse, luxuriöse Feier unseres Finanzministers Christian Lindner auf Sylt – zumal in der akutesten Phase der Zeitenwende – sorgt in der Tat für Unmut und Unverständnis in der Bevölkerung.

Ein bescheidenerer Rahmen, eine Liebe zu besiegeln, wäre in diesen unsicheren, schweren Zeiten bestimmt passender gewesen. Wie kann ein Finanzminister Wasser predigen, aber selbst Wein trinken? Statt Unmut hätte er große Sympathie ernten können.

Vera Schmautz, Löptin

Jetzt kann ja jeder kommen

Also kann auch der „Normalbürger“ in St.Severin in Keitum mal nachfragen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Andreas Bahr, Plön

Diese Show ist unverschämt und arrogant

Heiraten kann natürlich jeder, auch in diesen Zeiten. Aber entspricht es dem guten Geschmack, wenn ein Finanzminister in diesen Krisenzeiten so eine finanzkräftige, medienwirksame Hochzeit feiert? Noch dazu mit hochrangigen Regierungsmitgliedern, die eigentlich immer bei solchen Feierlichkeiten dabei sind, und dann der Bevölkerung abverlangen, sich sparsam zu verhalten, damit weniger Energie verbraucht wird?

Wem will Lindner das dann noch glaubwürdig erklären? Bleibt zu hoffen, dass er diese Feierlichkeiten aus dem eigenen Budget begleicht, was wohl mehr als fragwürdig erscheint, zumal auch sehr viel öffentliches Schutzpersonal teilhaben musste.

In diesen Zeiten dem pflichtbewussten Bürger so eine Show zu liefern ist unverschämt und arrogant. Weniger wäre mehr gewesen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vielleicht kommt ihm ja noch mal in den Sinn, eine großzügige Spende für die vielen Menschen am Rande des Existenzminimums zu präsentieren, natürlich auch medienwirksam. Ansonsten kann ich mir nur einen Rücktritt vom Amt vorstellen, denn dieses Verhalten ist eines Finanzministers unwürdig und ein Schlag ins Gesicht für all diejenigen Bürger, die sich täglich abmühen, mit sehr wenig finanziellen Mitteln über die Runden zu kommen.

Helga Lindbeck, per Mail

Zu dekadent? Zu viel Luxus? Christian Lindner (FDP) und seine Frau Franca Lehfeldt kommen nach der kirchlichen Trauung aus der Kirche St. Severin auf Sylt und steigen in einen geschmückten Porsche Targa. © Quelle: Axel Heimken/dpa

So können Sie einen Leserbrief an die Kieler Nachrichten senden

Hinweis der Redaktion: Die hier veröffentlichten Zuschriften sind Ausdruck der persönlichen Meinung der Einsendenden und nicht der Redaktion. Auswahl und Kürzung behält sich die Redaktion vor.

Sie wollen auch einen Leserbrief schreiben? Über unser Kontaktformular auf KN-online können Sie uns Ihre Meinung zu einem Artikel in der Zeitung und auf KN-online mitteilen.