﻿KN-Leser lieben ihre Kieler Woche – äußern aber auch Kritik

Nach zwei Jahren Coronapause gab es sie wieder in vollem Umfang – die Kieler Woche. Das freute unsere Leserinnen und Leser. Sie äußern aber trotzdem auch die ein oder andere Kritik.

An der Hörn gab es zur Kieler Woche Fahrgeschäfte für Mutige und Genießer, dazwischen konnte man sich in der Imbissbuden-Gasse etwas Leckeres aussuchen.

Kiel. Am Sonntag ging die Kieler Woche mit dem spektakulären Feuerwerk über der Stadt Kiel zu Ende. Drei Millionen Menschen haben ausgelassen und überwiegend friedlich bei ungewohnt gutem Kieler-Woche-Wetter gefeiert – der Segelsport in Schilksee hatte traumhafte Bedingungen. Das ein oder andere gab es für unsere Leserinnen und Leser aber doch zu kritisieren.

Die Hörn ist nur noch ein Jahrmarkt

Mit der Gestaltung der Kieler Woche 2022 haben die Planer leider ein echtes Eigentor geschossen und eine ganz schlechte Idee gehabt. Man könnte fast sagen, die Hörn wurde zerstört.

Was war das über die Jahre ein herrliches Plätzchen. Man konnte dort an der Wasserkante sitzen, sich bei gutem Wetter von der Sonne bescheinen lassen, etwas Leckeres essen und trinken, dabei über die Traditionssegler schauen. Und im besten Fall gab es noch gute Musik von der Bühne zu hören.

Auch das „Unser-Norden-Dorf“ war einfach sehr speziell und hatte seinen Charme. Es war alles einfach schön. Und nun? Nur noch ein Jahrmarkt.

Also wenn ich zum Jahrmarkt will, gehe ich zum Jahrmarkt. Aber wenn ich zur Kieler Woche gehe, möchte ich das eigentlich nicht.

Auch waren früher durch das Angebot an der Hörn die ganzen Angebote der Kieler Woche und vor allem das Bühnenprogramm über die gesamte Stadt von der Kiellinie bis zur Hörn verteilt. Jetzt komprimiert sich das Ganze, auch durch den Wegfall der Net-Use-Bühne am Hauptbahnhof, wieder an der Kiellinie.

Dort ist es nun dann brechend voll, während an der Hörn quasi tote Hose ist. Bitte dringend wieder ändern!

Rainer Kleps, Mönkeberg

„Unser Norden“ fehlt einfach

„Ein Dorf, das fehlt.“ Ja, an die Hörn zieht es viele nicht mehr. Dort wird Jahrmarkt pur geboten, prima für junge Familien.

Durch diese Fokussierung gehen viele an die Kiellinie, was dort leicht zu unerwünschtem Gedränge führt.

Und ja, die Marke „Unser Norden“ mit den freundlichen jungen Leuten hinter den Tresen, den humanen Preisen und Aufenthaltsmöglichkeiten, die fehlt.

Jürgen Radtke, Kiel

Shanty-Chöre fehlten im Kieler-Woche-Kompass

Sehr aufmerksam und interessiert habe ich den Kieler-Woche-Kompass der Stadt Kiel als Beilage in den KN gelesen und mich über interessante Berichte gefreut.

Es ist eine ausführliche Orientierung, um sich vor unserem schönen Volksfest einen Überblick über sehens- und hörenswerte Konzerte und Auftritte zu verschaffen.

Was allerdings in diesem Heft gänzlich fehlte, waren Programm-Ankündigungen für Shanty-Chöre, von denen in Kiel noch einige aktiv sind. Sie erhalten die Tradition der alten Seefahrer-Gesänge und bewahren das teilweise Jahrhunderte alte Liedgut für nachfolgende Generationen.

Gerade Kiel als Stadt, die immer ihren Bezug zu Wasser, (Traditions-)Seglern und Kultur hervorhebt, sollte doch etwas mehr Wert auf den Fortbestand dieser liebens- und erhaltenswerten Seemannslieder legen.

Dieter Joost, per Mail

Zwei Bässe sind einer zu viel

Die Bühne an der Bernhard-Harms-Straße störte die Gewaltig-leise-Bühne ganz enorm. Man hörte manchmal zwei Bässe gleichzeitig. Die einzig kulturell etwas anspruchsvollere Veranstaltungsreihe Gewaltig leise sollte das nicht ertragen müssen.

Sophie Pfeiffer, Kiel

