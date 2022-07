﻿KN-Leser sind uneins: Tempolimit könnte Streit ohne Ende werden

Berlin/Kiel. FDP-Fraktionschef Christian Dürr unterstellte der Union in einem Interview in unserer Zeitung „taktische Spielchen“. Unsere Leser halten wenig von Dürrs Argumentation und fordern, es wenigstens mal mit einem zeitlich begrenzten Tempolimit zu versuchen. Aber es gibt auch Gegner der Idee.

Wir verleben die Welt unserer Kinder

Eine Argumentation gegen das Tempolimit, die lächerlich und auch sachlich absolut keine ist. Vielmehr ist das Schaufensterpolitik, ein Null-Komma-Null-Beitrag zum Energiesparen, nur Symbolpolitik. Das sind taktische Spielchen, die uns nicht über den Winter helfen werden, und mehr.

Mehr als peinlich, denn jedes Schulkind weiß inzwischen, dass jede, wirklich jede Maßnahme zum Energiesparen der Umwelt und der Welt unserer Kinder und Kindeskinder hilft.

Was spricht denn gegen ein limitiertes Fahren außer: Spaß haben am schnellen Fahren, das Protzen mit PS, Blech und Geschwindigkeit, das Interesse der Autoindustrie vor allem an Premiumfahrzeugen? Sprich: Es handelt sich hier um das Verleben der Welt unserer Kinder!

Die Herren Lindner, Merz und andere Politiker haben es mal wieder vorgelebt auf Sylt. Man hat also weder den Schuss der Zeit gehört, noch das Grundgesetz verstanden (Eigentum verpflichtet).

Sind solche Parteien beziehungsweise deren Vertreter für verantwortungsbewusste Menschen überhaupt noch wählbar? Auch das eigene bisherige Wahlverhalten muss wohl überdacht werden.

Täte es uns Deutschen nicht mal wirklich gut, uns insgesamt etwas zu entschleunigen, auch auf Autobahn und Landstraße, so wie in anderen Ländern wie Dänemark? Weniger Aggression und Ungeduld, mehr Gelassenheit im Umgang miteinander im persönlichen und beruflichen Leben, aber eben auch am Steuer!

Michael Pezenburg, per Mail

Ein Tempolimit bringt nichts

Es ist schon höchst erstaunlich, wie die Befürworter eines Tempolimits auf den Autobahnen versuchen, ihr ideologiegesteuertes Projekt durchzusetzen.

Es wird munter drauflos behauptet, ohne die entsprechenden Behauptungen auch nur ansatzweise belegen zu können. Der Kuhhandel Tempolimit gegen Verlängerung der AKW-Laufzeiten ist an Absurdität nicht zu überbieten.

Die im Betrieb laufenden Atomkraftwerke laufen störungsfrei, sie gehören im Zweifel immer noch zu den sichersten Atomkraftwerken auf dem Globus. Diese Kraftwerke abzustellen und dann sofort abzureißen ist in der gegenwärtigen Situation mehr als falsch. Die Kraftwerke werden auch weiter Strom liefern, kein CO2 ausstoßen und die Verstromung von Gas verringern.

Ein Tempolimit bringt nichts, weder für die Umwelt noch für den Energieverbrauch. Gasbetriebene Fahrzeuge sind relativ selten im Lande. Der Autor des Kommentars "Weg mit den Denkverboten" zum Thema ist offensichtlich noch zu jung, um sich an die Sonntagsfahrverbote aus dem Jahre 1973 zu erinnern. Auch diese Maßnahme brachte nichts.

Statt immer wieder eine alte Sau durchs Dorf zu treiben, wäre es an der Zeit, sich endlich Gedanken über alternative Energien zu machen.

Dirk Gereke, Henstedt-Ulzburg

Warum ändern wir nicht endlich etwas?

Ein Hitzerekord purzelt nach dem anderen. Die Folgen unseres ungebremsten CO2-Ausstoßes werden mehr und mehr sichtbar. Waldbrände, Verlust der Biodiversität, Absinken der Grundwasserstände … Wir wissen genau, was geschieht, wenn wir so weitermachen. Was hindert uns daran, endlich etwas zu ändern? Warum passiert nichts? Tempolimits auf Autobahnen oder Landesstraßen und das Nutzen der Öffis wären ein kleiner Anfang. Und das ist keine Absage an den Slogan „Freie Fahrt für freie Bürger!“. Wir kommen lediglich etwas später ans Ziel. Nur auf der Überholspur zu fahren, rächt sich irgendwann.

Achim Bothmann, Hannover

