Radwege in Schleswig-Holstein: So können Sie teilnehmen

Sie kennen DEN Radweg, der in Kiel, Neumünster oder den Kreisen Rendsburg-Eckernförde und Plön unbedingt verbessert werden muss? Egal ob Aus- oder Umbau, welche Anregung Sie auch haben – schildern Sie uns bis einschließlich 23. Juli in wenigen Wörtern, warum diese Radroute so relevant ist und laden Sie ein möglichst aussagekräftiges Foto vom Weg hoch über dieses Portal. Verwenden Sie bitte das Stichwort „Radweg“ in der Titelzeile. Teilen Sie uns außerdem mit: Kontaktmöglichkeiten mit Telefonnummer, Name und Alter, ihren Job oder warum Sie dort häufig Fahrrad fahren.