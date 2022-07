﻿KN-Leserbriefe: Corona und kein Ende in Sicht

Die Corona-Zahlen in Schleswig-Holstein steigen sprunghaft an, die Variante BA.5 sorgt für eine nie dagewesene Sommerwelle. Und die Stadt Kiel sowie die Kreise Plön und Rendsburg-Eckernförde führen die bundesweite Liste mit mehr als 1500 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen an. Auch in den Krankenhäusern wird die Lage immer angespannter, allein das UKSH verzeichnet mittlerweile mehr als 400 Beschäftigte in Quarantäne.

