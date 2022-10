﻿KN-Leserbriefe: Die Tram bleibt Thema

So könnte es in einigen Jahren in der Innenstadt aussehen, wenn die Straßenbahn über die Holstenbrücke fährt.

Kiel. Nicht alle Leserinnen und Leser freuen sich auf die Straßenbahn. Kritisiert wird auch, dass der Schienenverkehr sowieso unflexibel und das Prestige-Projekt finanziell nicht zu verantworten sei.

Autonome Fahrsysteme – das wäre für Kiel eine Vision

Die Würfel sind für die Stadtbahn gefallen. Natürlich werden die Linien, wie fast alle Buslinien, in Richtung Rathaus fahren, und man wird dort dann von einem guten ÖPNV schwärmen.

Die Abgehängten aus den Vororten können dann wieder umsteigen. Leider sind Fahrzeiten der Bahn zum Beispiel aus der Wik nach Dietrichsdorf und Anzahl der Haltestellen nicht angegeben. Ich bin noch traumatisiert von der Rumpelbahn Linie 4 – von der so viele noch begeistert sind – die diese Strecke in rund einer Stunde zurücklegte. Aus Fried­richsort zur Firma Dr. Hell waren da für mich zwei Stunden Reisezeit und ein Extrakilometer Fußmarsch einzuplanen.

Dieser Umstand trieb viele zum eigenen Auto in Kiel. Barrierefreiheit nützt nichts, wenn man erst mit dem Bus zur Haltestelle fahren muss. Wie die Pendler, die für viel Verkehr verantwortlich sind, eingebunden werden sollen, sehe ich auch nicht.

Die endgültige Fertigstellung werde ich wohl nicht mehr erleben, dafür ein wahnsinniges Verkehrschaos während der Bauzeit. Die Dänen, die jetzt unseren volkswirtschaftlichen Nutzen berechnen, werden dann in anderen Städten bereits autonome Fahrsysteme umgesetzt haben, die ja kurz vor dem Durchbruch stehen. Das wäre für Kiel eine Vision, in Deutschland einzigartig und hier umsetzbar, weil es keine Vorbelastung mit Schienen gibt. Visionäre, wie Dr. Hell damals, gibt es hier leider nur wenige.

Alfred Mey, Kiel

Oberleitung ist teurer Luxus

Als die Tram die Oberleitung bekam, da war das wohl eine technische Pionier- und Meisterleistung, denn dann konnte sie mit Hilfe der einsetzenden Elektrifizierung endlich schneller sein als die gute alte Pferdetram.

Wenn heutzutage noch jemand den teuren Luxus der Oberleitung zu brauchen gedenkt, dann hat er nicht die aktuellen Möglichkeiten auf der Liste – oder für Kiel ist das Teuerste gerade gut genug. Neben viel Kleinkram fahren hierzulande auch Busse, Fördedampfer und demnächst auch Regionalzüge batterieelektrisch. Darüber hinaus locken „unsere“ U-Boote mit dem Wasserstoffantrieb für den wirklich zukunftsweisenden Schub.

Nicht auszudenken, wie das mit den vielen Masten in der Stadt wird (Fahrradunfälle), oder mit den vielen Gerichtsverfahren, die es geben wird, wenn die Schraubhaken in den Straßenschluchten an den Häuserfassaden angebracht werden sollen. Es bleibt interessant.

Bernd Siedenburg, Mönkeberg

Da hatten wir wohl damals recht

Nun habe ich, wie viele andere, die vor 40 Jahren protestierend auf den Straßenbahnschienen gesessen haben, endlich die Bestätigung bekommen, dass wir recht hatten.

Wir waren nämlich damals schon der Meinung, dass die Straßenbahn erhalten werden sollte. Tja.

Gabriele Schreib, Strande

Straßenbahn nicht abgeschafft

Im Leserbrief zur Straßenbahn von Thomas Petersen heißt es im vorletzten Absatz „In Karlsruhe wird die S-Bahn übrigens abgeschafft.“ Diese Aussage ist falsch: Am 11. oder 12. Dezember 2021 wurde in der Tat der Straßenbahnverkehr in der dortigen Hauptgeschäftsstraße (Kaiserstraße) eingestellt, nachfolgend aber der darunter liegende Straßenbahntunnel in Betrieb genommen.

Was in Karlsruhe im Dezember dieses Jahres abgeschafft werden soll, sind die Fahrkarten-Entwertungsautomaten in den jeweiligen Fahrzeugen.

Hermann Marquort

Finanziell nicht zu verantworten

Nun will man aufgrund von Gutachten wieder eine Straßenbahn bauen, obwohl man sie vor 40 Jahren mit anderen Gutachten abgeschafft hat. Geht das jetzt alle 40 Jahre so im Wechsel weiter? Nun setzt man auf ein nicht mehr zeitgemäßes, schienengebundenes Verkehrsmittel, obwohl man heute über autonomes Fahren redet. Die Kosten für Bau, Betrieb und Instandhaltungen von Gleisanlagen könnte man mal bei der Deutschen Bahn-AG erfragen.

Kiels Haushaltssituation ist seit Jahrzehnten angespannt; und die E-Busse funktionieren wunderbar. Der Vergleich zwischen Bus und Bahn hinsichtlich der Fahrgastzahlen hinkt insofern, dass man nicht immer von vollen Verkehrsmitteln ausgehen kann, mit Ausnahme zur Kieler Woche. Wenn ein Bus alle fünf Minuten fahren würde, wäre das schon toll. Wenn im Bereich Bahnhof /Gablenzbrücke ein technisches Problem oder ähnliches geschieht, ist ein Bahnverkehr zwischen Ost- und Westufer nicht mehr möglich. Ein Bus könnte eine Umleitung fahren.

Alle Stadtteile nördlich des Kanals kann man nur mit Schnellbussen anschließen, warum nicht für das ganze Stadtgebiet?

Abschließend noch zur Klarstellung: Ich war traurig, als damals die Straßenbahn abgeschafft wurde! Hätte man sie damals modernisiert, wären wir heute weit vorn. Aber jetzt, wo alle Gleiskörper weg sind, alles neu geplant und gebaut werden muss, ist das wirklich für ein solches Prestigeprojekt in heutiger Zeit finanziell nicht mehr zu verantworten.

Wilbert Voß, Klausdorf

Und warum wurde damals der Abbau beschlossen?

Liebe Politiker, bevor sie jetzt mit gegenseitigem Schulterklopfen die Straßenbahn für Kiel durchwinken, bitte vorher im Archiv nachlesen, warum ihre Kollegen vor Jahren den Abbau beschlossen haben. Nicht, dass wir in 25 Jahren erneut feststellen müssen, dass der Schienenverkehr für Kiel zu unflexibel ist und sie lieber wieder Busse auf die Straße bringen wollen. Außerdem sollte die Kostenkalkulation – Stichwort hohe Materialkosten – sowie der Bauzeitenplan – Stichwort Fachkräftemangel – aktuell angepasst werden. Mir fällt da ganz spontan der Flughafen Berlin ein. Dann ja vielleicht doch lieber eine Schwebebahn mit Blick auf Kiel von oben, das hatten wir noch gar nicht ...

Corinna Wendt-Gill, Kiel

