﻿KN-Leserbriefe: Entlastet die Gaspreisbremse?

Die Gaspreis-Kommission hat ihre Pläne zur Entlastung der Verbraucher in der Energiekrise vorgestellt. Sie plädieren für eine Einmalzahlung an Gas- und Fernwärmekunden im Dezember. Einen reduzierten Gaspreis halten sie ab März für möglich. Doch es gibt nicht nur Beifall für diese Vorschläge.

Heizen kann in den nächsten Monaten sehr teuer werden. Das macht vielen Menschen Sorgen, auch wenn jetzt die Gaspreisbremse für etwas Erleichterung sorgen soll.

Kiel. Es gibt nicht nur Beifall für die Vorschläge der Gaspreis-Kommission: „Viel zu spät – und nach dem Gießkannenprinzip ausgerichtet“, meinen einige unserer Leserinnen und Leser. „Die Ampel will uns mit 200 Milliarden Euro nur beruhigen“, sagen andere.

Zwei Schwachpunkte bleiben

Die Vorschläge zur Gaspreisbremse erscheinen ganz ordentlich und mehrschichtig. Ein Ausgleich zwischen arm und reich geschieht sehr wohl, indem die Zuschüsse steuerlich als geldwerter Vorteil einkommensabhängig angerechnet werden sollen. Zum Glück wurde auf einen festgelegten Gas-Grundbedarf verzichtet, weil der nichts mit persönlicher Sparsamkeit zu tun hat, sondern immer vom Gebäude abhängig ist; eine Altbauwohnung verbraucht ja grundsätzlich mehr Heizenergie. Zwei Schwachpunkte bleiben aber: Wer im laufenden Jahr seine Abschläge nicht erhöht hat, bekommt im Dezember weniger, muss aber den gesamten Verbrauch nachbezahlen. Außerdem besteht die Gefahr, dass die Stadtwerke die staatlichen Hilfen für kräftige Preiserhöhungen ausnutzen, denn den Effekt haben wir beim Tankrabatt bereits kennengelernt. Dann müssen die Bürger für 20 Prozent ihres Verbrauchs weiterhin die höchsten Gaspreise bezahlen.

Nikolas Reichert, Kiel

Das ist und bleibt Murks

Wie das Kaninchen auf die Schlange hat die Politik, aber auch die betroffene Bevölkerung, auf die Experten geschaut und gewartet. Die Gaspreisbremse. Jetzt ist sie da. Und? Das Positive: Sie ist Murks, aber endlich da. Das Negative: Sie bleibt Murks. Viel zu spät – und nach dem Gießkannenprinzip ausgerichtet. Wer viel Gas verballert, wird bevorzugt.

Und richtig fassen soll die Bremse in nächsten Frühjahr. Dann, wenn wir nicht mehr heizen, weil pleite, oder nach dem Prinzip Hoffnung die Erderwärmung der Politik zur Seite springt.

Seit sechs Monaten wissen wir, was auf uns zukommt. Und dann so ein Schnellschuss, der a) teuer ist und b) nicht wirklich den Menschen hilft, die Hilfe benötigen. Es ist eine Unterstellung, dass die gut verdienenden Politiker und Wissenschaftler zuvorderst an sich gedacht haben.

Hans-Joachim Wehmeier, Kaltenkirchen

Werft altes Denken aus fetten Zeiten über Bord!

„Wir frieren nicht für eure Politik“. So der Slogan der Protestler. Doch, das müssen wir wohl. Die Ampel will uns mit 200 Milliarden Euro beruhigen. Wie kann Geld Strom und Wärme ersetzen? Nötig ist, das Energie-Angebot zu erhöhen. Gas für die Stromproduktion ist keine gute Idee. Besser wäre, die Kernkraftwerke länger laufen zu lassen. Das AKW Lingen gehört nach der Niedersachsenwahl mit dazu. Die drei vor Monaten abgeschalteten ebenfalls. 430 AKWs gibt es weltweit. Sind deren Betreiber alles Spinner oder Dummköpfe? In jedem Fall haben sie Energie und sparen obendrein CO2. Liebe Ampel, es ist Krieg, und wir sind mittendrin, ihr auch.

Also werft altes Denken aus fetten Zeiten über Bord! Warum wird unser Schiefergas nicht genutzt? Dafür teures Frackinggas zu „Mondpreisen“ aus den USA? In der Nordsee sprudelt aus Dutzenden von Löchern je Quadratkilometer Methangas. Warum verweigern wir uns dieser eigenen Energiequelle, kaufen dafür das gleiche Gas aus Norwegen? Diese Hinweise auf unsere eigenen Quellen wären schon im März sinnvoll, beruhigend gewesen: Denn Wirtschaftspolitik ist zur Hälfte Psychologie, die andere Hälfte ist harte Realität. Wie lange noch soll Rhetorik und Ideologie Unvernunft ausgleichen? Bewegt Euch endlich!

Paul Schwedtke, Plön

Armes Deutschland

Ich bin entrüstet über die Grünen. Mein Sohn muss in seinem Supermarkt im nächsten Jahr statt 50 000 Euro 80 000 bezahlen – nur für Strom. Hinzu kommt die Erhöhung für Gas, der Vermieter hat von Öl- auf Fernheizung umgestellt. Wir haben Gasreserven in der Nordsee, was aber nur durch Fracking gefördert werden könnte. Wir erbetteln auf der ganzen Welt Frackinggas, hätten aber für die nächsten 20 Jahre autark leben können – durch den Verkauf von Gas hätten wir Milliarden Gewinne und könnten vieles subventionieren. Armes Deutschland!

Hans Kiel, Kiel

