﻿KN-Leserbriefe: Geht es nicht miteinander?

Immer wieder kommt es im Straßenverkehr zu Konflikten zwischen Fußgängern und Radfahrern. Besonders an den Wochenenden, wenn sich die Menschen gerne am Wasser aufhalten, birgt beispielsweise der Fördewanderweg jede Menge Konfliktpotenzial – von wüsten Beschimpfungen über Rangeleien bis zu Unfällen.

Auch auf der Promenade am Möltenorter Strand halten sich nur wenige Radler an das Fahrverbot.

Kiel. Das fehlende Miteinander vermissen auch unsere Leserinnen und Leser. Sie wünschen sich mehr gegenseitige Rücksichtnahme und Toleranz.

Es sind nicht nur die Fahrradfahrer die Verursacher

Für Rangeleien, Beschimpfungen und Unfälle auf dem Förderwanderweg sind nicht nur die Fahrradfahrer als Verursacher auszumachen. Meine Frau und ich nutzen den Förderwanderweg gerne mit unseren Fahrrädern zu einem Ausflug nach Laboe und weiter an der Küste entlang. Was wir dort schon erlebt haben, lässt einem die Haare zu Berge stehen und auch am Verstand so einiger Mitmenschen zweifeln. Wenn eine vierköpfige Personengruppe nebeneinandergehend die ganze Breite des Weges nutzt – man muss sich ja schließlich unterhalten können – und dann die außen gehenden Personen ihre Ellenbogen auch noch demonstrativ in die Hüften stemmen, dann wird es schon mal eng für den entgegenkommenden Radfahrer. Wer nun glaubt, die Gruppe mache Platz, der hat sich gewaltig geirrt. Der Radfahrer muss sehen, wo er bleibt – und wenn es dann eng wird, dann wird seitens der Fußgänger gerne noch einmal hinterhergepöbelt.

Gleichwohl muss ich auch das Verhalten einiger Radfahrer kritisieren. Manche scheinen bei ihren Ausflügen regelrecht auf der Flucht zu sein, so donnern sie über die Wege und nehmen kaum bis keine Rücksicht auf ihre Mitmenschen. Ferner scheint es Radfahrer zu geben, die Ihre Fahrradklingeln einer „besseren“ Aerodynamik beim Fahrradfahren geopfert haben. Es ist eine Unart, dass man von heranrauschenden Radfahrern ohne Vorwarnung in hohem Tempo überholt wird und man so einen gehörigen Schreck bekommt. Gleiches Verhalten ist bei diesen Zeitgenossen gegenüber Fußgängern zu beobachten. Wenn alle Radfahrer mit einem angemessenen Tempo unterwegs wären und alle Nutzer gegenseitig mehr Rücksicht nehmen, würde es sicherlich dazu beitragen, dass auf dem Förderwanderweg ein harmonisches Miteinander vorhanden ist. Alle Nutzer wollen doch sicher nur das eine: Die schöne Luft mit einem herrlichen Blick über die Förde genießen und Erholung vom Alltag finden.

Rüdiger Biel, Mönkeberg

Mehr gegenseitige Rücksichtnahme!

Die Radfahrer sind die Bösen und die Fußgänger die Guten? Wenn es doch so einfach wäre, denn warum wird nicht von den Fußgängern geschrieben, die von ihrem lieben Hund Gassi geführt werden und Hundi läuft an einer endlos langen Leine kreuz und quer über den Förderrad- und Wanderweg? Warum werden mit keinem Wort die „Fußgänger“ erwähnt, die in der Regel mindestens zu zweit nebeneinander gehen und auch auf rechtzeitiges Klingeln häufig genug gar nicht – und wenn, dann meist sehr unwirsch – reagieren? Was will der Bürgermeister eigentlich? Das Geld der Touristen will er gerne in die heimische Wirtschaft locken, um dann den Radweg neben die Bundesstraße ins Landesinnere zu verlegen. Vielleicht ist dem Bürgermeister nicht klar, dass auch Radfahrer wählen gehen und selbstverständlich auch Steuern und Abgaben zahlen.

Ich kann aber nicht verhehlen, dass ich mich auch über manche rüpelhaften Radfahrer geärgert habe, insbesondere über die grau melierten Kampfradfahrer. Oder die, das neue E-Bike nicht beherrschenden Paare, die nebeneinander fahren müssen.

Mein Appell: Mehr gegenseitige Rücksichtnahme – und alle können den Förderad-Wanderweg auch weiterhin nutzen.

Falko Struve, Laboe

Als Wanderweg ausweisen!

Liebe Fahrradfahrende: Der Fördewanderweg trägt schon seine Funktion in seinem Namen. Findet den Fehler! Liebe Politiktreibende: Jammern hilft nicht. Handeln sie einfach und weisen sie den Fördewanderweg explizit als Wanderweg aus. Natürlich müssen dann Verstöße auch geahndet werden.

Albert Becker, Kiel

Große Freiheit auf zwei Rädern?

Ja, die Radfahrer! Kamikaze ab 60+ – oder die große Freiheit auf zwei Rädern. Zu beobachten täglich an der Kiellinie und spätestens an den Wochenenden auf und an den Wanderwegen entlang der Ostsee.

Zu sehen sind dabei ungeübte, ungeschickte und ungelenke Früh- und Spätrentner sowie Gutmenschen in total verkleideten sogenannten Zwei- und Dreirädern sowie spät pubertierende Rennradfahrer mit Elektroantrieb, deren Maschinen in der Regel stärker motorisiert sind als früher ein Kreidler-Mofa.

Wagemutig – manche sagen auch rücksichtslos – wird das vermeintlich verfassungsgemäße Grundrecht des Radfahrens in Anspruch genommen. Recht hat der Stärkere und immerhin: Auf den Wanderwegen gilt dies gerade für diese Radfahrer. Die Politik gibt es vor: Wer Rad fährt, spart Energie, auch wenn er oder sie – kein uninteressanter Nebeneffekt – der Chirurgie ein sattes Zubrot bringt.

Erich Ehrlinger, Strande

