﻿KN-Leserbriefe: Streit um die Straßenbahn

So könnte es an der Universität aussehen: Die Visualisierung zeigt die Straßenbahn in der Olshausenstraße/Ecke Westring.

Kiel. Manch ein Leser hält die Entscheidung für die Schiene, über die die Kieler Ratsversammlung übrigens am 17. November entscheidet, für eine Verkehrswende rückwärts, andere befürchten, dass die Stadtteile nördlich des Kanals abgehängt werden. Doch es gibt auch viele, die sich schon auf die Nutzung freuen.

Verkehrswende rückwärts

Glückwunsch zu so viel politisch motiviertem Irrsinn. Vor 20 Jahren wurden in Kiel die letzten Schienen rausgerissen, jetzt kommen neue für die „Verkehrswende rückwärts“. Statt Millionen zu verschwenden, könnte man für das Geld wohl viele Dutzend E-Busse kaufen, die flexibel einsetzbar sind, für diese dann Ladepunkte an den Endhaltestellen errichten und einige „Bus- Schnellspuren“ anlegen.

Aber nein, man will diese „Gutachter wider den gesunden Menschenverstand“ ja nicht umsonst bereits fürstlich honoriert haben und lechzt nach Fördergeldern, die leider nur einen Teil der Finanzierung decken und deren Gesamtkosten wie immer bei städtischen Baumaßnahmen den gesteckten Rahmen bei Weitem übersteigen werden. In Karlsruhe wird die S-Bahn übrigens abgeschafft. Die werden ihre Gründe haben. Fragt dort einfach mal nach!

Es tut mir leid um meine Heimatstadt, und doch bin ich mittlerweile immer glücklicher darüber, dort nicht mehr wohnen zu müssen.

Thomas Petersen, Felde

Eine wirklich gute Idee

Eine Straßenbahn in Kiel ist eine wirklich gute Idee. Wir waren letztens in Odense und haben dort den im Mai eingeweihten ersten Abschnitt der Straßenbahn bewundert. 2015 haben die Dänen den Bau beschlossen. Auch Toronto hat innerhalb weniger Jahre eine zusätzliche Linie gebaut. Mal schauen, wie lange die Umsetzung in Kiel dauern wird. Ich sage nur BER ...

Birgit Fricke, Schinkel

Kommt bitte mal in die Hufe!

Lassen wir den Münchnern doch ihre „Tram“, und bleiben wir in Kiel bei unserer Straßenbahn. Abgesehen davon fragt man sich, wofür die Verwaltung eine so lange Zeit für die Realisierung benötigt. Rund zehn Jahre bevor überhaupt der erste Spatenstich erfolgen kann und rund 20 Jahre bevor das Projekt dann voraussichtlich abgeschlossen sein wird, das kann doch nicht ernst gemeint sein.

Wir befinden uns in vielerlei Umbrüchen bei nahezu allen relevanten Themen unseres Leben. Ein neues Beförderungskonzept für den ÖPNV wäre ein wesentlicher Schritt nach vorn. Aber dann doch in absehbarer Zeit und nicht erst in ein oder zwei Jahrzehnten. Liebe Stadtverwalter: Kommt bitte mal in die Hufe!

Peter Möller, Kiel

Der Norden wird abgehängt

Die Holtenauer Hochbrücke trägt keine Tram. Das ist allen Verantwortlichen bekannt. Holtenauer, Friedrichsorter, Schilkseer und Strander müssen dann in der Wik umsteigen. Zurzeit braucht es 42 Minuten vom Ankerplatz Schilksee bis zum Lorentzendamm. Wo ist dann die Verbesserung?

Detlev Ohrenschall, per Mail

An die Menschen, die dort wohnen, denkt niemand

Was ist das für eine Nachricht? Die Händler in der Holtenauer Straße sagen „Ja“, und unser Herr Oberbürgermeister äußert Freude und Erleichterung. Was haben die Händler – gemeint sind offenbar die üblichen drei Verdächtigen der Crème der Geschäfte in der Holtenauer Straße, die auf keiner Ortsbeiratssitzung fehlen dürfen – denn davor gesagt? Haben sie „Nein“ gesagt oder „Vielleicht“? Es war „Widerstand befürchtet“ worden, ach so! Nun wurde eine Vereinbarung geschlossen. Da hat die Kommunalverwaltung aber Glück gehabt! Sonst… ja, was denn? Und warum sagen die Händler jetzt „Ja“? Hat man ihnen etwas angeboten? Ja, hat man! Das Auto soll laut Vereinbarung ausreichend Platz für Parkplätze und Anlieferung behalten. Und dann soll es noch eine Ansprechpartnerin für Gewerbetreibende und Gastronomen in Gestalt einer Projektgemeinschaft geben. Der Händler muss es gut finden.

Wer aber bisher noch überhaupt nicht gefragt wurde und es anscheinend auch nicht gut finden muss, sind die vielen Menschen, die an der Holtenauer Straße wohnen, leben, atmen, essen und schlafen. Es interessiert die Kommunalverwaltung nicht die Bohne, was die denken und vielleicht sogar wollen oder nicht wollen. Sie sind aber diejenigen, die die Hauptlast dieses ebenso überflüssigen wie großmannssüchtigen Projekts zu tragen haben werden; eine zweijährige Bauzeit mit Nichterreichbarkeit ihrer Grundstücke und Grundstücksenteignungen, die euphemistisch mit „Neuaufbau von Fassade zu Fassade“ angekündigt werden.

Eine Zusage für Parkplatzerhalt bekommen sie – anders als „die Händler“ – schon gar nicht. Das Verhalten der Stadt Kiel gegenüber ihren Bürgern ist ein Skandal.

Rainer Schmidt, Kiel

Hinweis der Redaktion: Die hier veröffentlichten Zuschriften sind Ausdruck der persönlichen Meinung der Einsendenden und nicht der Redaktion. Auswahl und Kürzung behält sich die Redaktion vor.

