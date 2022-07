﻿KN-Leserbriefe: Unmut über die Reform der Grundsteuer

Ab 2025 muss die neue Grundsteuer gezahlt werden. Kritik gibt es aber schon jetzt jede Menge – nicht nur an der Umsetzung, sondern auch am komplizierten Verfahren.

Kiel. Unsere Leserinnen und Leser ärgern sich über die Reform der Grundsteuer. Manch einer hält die Berechnung für zu kompliziert und den Aufwand für zu hoch. Einige fragen sich zudem, warum das Finanzamt nicht selbst die Richtwerte einträgt.

Kein anderes Land weltweit belastet seine Bürger so sehr mit Steuern und Abgaben

Weltmeister! Welch schöner Begriff, den man ganz spontan mit großen sportlichen Erfolgen verknüpft. Wer denkt nicht gerne zurück an die Fußball-Weltmeisterschaft 2014 mit dem 1:0 durch Mario Götze im Endspiel gegen Argentinien? Doch soweit die spontanen positiven Gedanken, schließlich gibt es ja noch weit weniger erfreuliche Disziplinen wie die Abgabenweltmeisterschaft, in der unser Land leider sehr erfolgreich ist. Ernsthafte Konkurrenz im Wettbewerb um den Titel gibt es eigentlich nur in unseren belgischen Nachbarn, und so liegt mal das eine und mal das andere Land vorne.

Im Klartext heißt das, kein anderes Land weltweit belastet seine Bürger so sehr mit Steuern und Abgaben, wie im Wechsel Deutschland und Belgien. Wobei aktuell wohl Belgien vorne liegt. Aber vielleicht gelingt es ja, mit dem Spielzug der neuen Grundsteuer das Blatt zu wenden um dann gegebenenfalls den deutschen Vorsprung weiter auszubauen. Warten wir es ab.

Ich möchte betonen, dass ich Steuern und Abgaben durchaus für sinnvoll halte, wenn sie maßvoll erhoben werden und wenn uns Steuerzahlenden ein entsprechender Gegenwert zurückgegeben wird. Ob hierzulande der letzte Punkt erfüllt ist, mag jeder für sich selbst beurteilen mit dem Blick auf Infrastruktur, Bildung, Digitalisierung, Gesundheitswesen, Rente, Pflege ...

Werner Schweia, Altenholz

Wer denkt sich so einen Ablauf aus?

Ende Juni kam das Schreiben des Finanzamtes mit Angabe des Links wo man sich das Online-Formular ziehen kann. Geht man auf die Seite (bis heute Stand 11. Juli) kommt die Mitteilung, dass das Formular aus technischen Gründen noch nicht nutzbar ist. Was eine Schmach. Warum schickt man den Zettel nicht mit dem Anschreiben gleich raus? Telefonisch ist unter der auf dem Schreiben angegebenen Nummer seit Tagen niemand erreichbar. Wer denkt sich nur so einen Ablauf aus?

Eckehard Wolter, Kiel

Ich nenne es nicht zeitgemäß

Die Finanzministerin nennt es ärgerlich, dass nur die Männer im Adressfeld des amtlichen Briefes angeschrieben wurden. Ich nenne es diskriminierend und nicht zeitgemäß. Deshalb machen wir Folgendes: Nur mein Mann gibt eine Erklärung für seinen halben Grundbesitzteil ab.

Erika Treublut, Mielkendorf

Sauber vorbereitet, Frau Heinold!

Ihr Bericht beschreibt genau die Probleme, die wir alten Leute – meist ohne Internet, Elster sowieso nicht, und nicht mehr die Fähigkeit, die komplizierten Fragen zu beantworten – haben. Das Abholen der schriftlichen Unterlagen von diesen Menschen beim Finanzamt ist ein schlechter Witz. Sie haben dann immer noch das gleiche Problem. Wir sind eine Gemeinschaft von 78 Eigentümern, darunter sehr viele ältere und alte Leute. Die Namen und Daten aller Wohnungen könnte von unserer Verwaltung digital und von Fachleuten geliefert werden.

Das Informationsschreiben des Finanzamtes Kiel zur Grundsteuerreform wurde nur an meine Ehefrau gesendet, obwohl wir beide Eigentümer sind. Sie ist aber in Vollzeitpflege im Heim. Ich kann gar nicht tätig werden, weil ich keine schriftlichen Vollmachten habe. Inzwischen ist ein zweiter Brief mit gleichem Text aber mit einer anderen Steuernummer für das Grundstück an sie eingegangen. Sauber vorbereitet, Frau Heinold!

Heinrich Bruns, Kiel

Andere Bundesländer zeigen, wie es einfacher geht

Die Grundsteuerreform ist eine Herausforderung für die Bürger. Vor allen Dingen in Schleswig-Holstein. Andere Bundesländer zeigen, wie es einfacher geht. Das Statement von Frau Heinold überzeugt nicht. Kein Mensch kann mir erzählen, dass die Finanzbehörde die von mir eingetragenen Bodenrichtwerte nicht überprüft. Dann aber kann doch, bitte schön, diese Behörde die Richtwerte selbst eintragen.

Auch die Entschuldigung, dass die Digitalisierung noch nicht fortgeschritten ist, überzeugt nicht. Wer war denn die letzten Jahre am Drücker und hätte sich darum kümmern sollen?

Nein, bürgerfreundlich ist diese Partei nicht, Verbote sind schnell ausgesprochen. Das ist einfacher als in die Abgründe der Details hinabzusteigen und wichtige Reformen durchzuführen. Geld genug dafür ist ja vorhanden, denn auch bei der Grunderwerbsteuerhöhe ist Schleswig-Holstein führend.

Lothar Haase, Schönkirchen

