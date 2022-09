﻿KN-Leserbriefe: Wie frei darf Kunst sein?

Kiel. Die Aktion wird für den Berliner wohl weitere Folgen haben: Nach seinem Aufruf zur Zerstörung der Skulptur hat der Heikendorfer Bürgermeister Tade Peetz Anzeige gegen ihn erstattet.

Frei von jeglichen Kenntnissen der Kunst

Eines kann man den Kritikern bescheinigen: Sie sind frei von jeglichen Kenntnissen der Kunst, künstlerischer Intentionen und haben offenbar keine Ahnung von der „Freiheit der Kunst“. Soll nun auch die „Mona Lisa“ mit ihrem kecken Blick gecancelt werden oder Paul Gauguins Gemälde „Tahitische Frauen“, dem man praktischerweise auch gleich noch Rassismus unterstellen könnte? Wer bei der Brütt‘schen Darstellung von „drohendem Tod, Rettung und dem Überleben eines Menschen“ an Sexismus denkt, hat offenbar selber ein Problem.

Dagmar Göstel, Heikendorf

Dieser Fischer ist ein Held

Da steht eine Statue in Mönkeberg bei Kiel. Die stellt einen Fischer dar, der gerade eine Frau vor dem Ertrinken gerettet hat. Wenn er nun einen Mann oder ein Kind gerettet hätte, wäre das dann auch sexistisch? Dieser Fischer ist ein Held.

Wenn Sexismus nur beim weiblichen Geschlecht angeprangert wird, müsste man das ja auch aufs männliche Geschlecht anwenden. Dann müsste man ja auch alle männliche Statuen, die leicht bekleidet sind, mit Pappschildern verhängen. Fangen wir auf dem Rathausplatz in Kiel an! Ich kann nicht nachvollziehen, was solche Menschen beim Anblick solcher Statuen für schlechte Gedanken in ihren Köpfen haben.

Bernd Bejschowetz, Kiel

Peinlich ist nicht das Kunstwerk

Peinlich ist nicht das Kunstwerk, denn um 1900 war so ein Kitsch völlig okay. Peinlich war es aber, dass eine Gemeinde einen Zweitguss Ende des 20. Jahrhunderts aufstellt, und dass 2022 nach einer weltweiten MeToo-Debatte immer noch von Männern in Zweifel gezogen wird, dass dieser Kitsch sexistisch ist. Natürlich werden Brustwarzen meist hart, wenn man friert, aber dass diese dann erotisch aussehen, lässt sich nicht von der Hand weisen. Will man also die Retter ehren – was ja angeblich dieses Denkmal tun soll –, so hätte man Ende des 20. Jahrhunderts sicher etwas Geeigneteres finden können, ganz sicher aber 2022.

Christine Duggen, Plön

Vordergründig ausgelöste Diskussion

Wie die Skulptur „ Gerettet“ von Adolf Brütt mit Patriarchiat oder Sexismus in Verbindung zu bringen ist, erschließt sich mir und vielen anderen nicht.

Was sollen die geneigten Leser erst zu Skulpturen klassischer Künstler zum Beispiel dem nackten David vor den Uffizien in Florenz, der Pieta in Vatikanstadt oder dem Deckengemälde mit der Erschaffung Adams in der Sixtinischen Kapelle sagen?

Eine vordergründig ausgelöste Diskussion über offenbar frustrierte, wenig reflektierende „Klimaaktivisten“ benötigen wir auch in Möltenort nicht.

Karla Franke, Heikendorf

Sind das nur Wichtigtuer?

Ich finde die Skulptur sehr schön. Was sollte sich die arme Frau denn vorher anziehen, bevor sie ins Wasser fiel? Einen Friesennerz? Man kann auch sogenannte Moralvorstellungen übertreiben. Oder sind das nur Wichtigtuer?

Karen Grohmann, Kiel

