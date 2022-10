KN-Quiz: Testen Sie Ihr Wissen zu den Nachrichten aus Schleswig-Holstein

Von Lecks in der Ostsee bis Parkplatz-Debatte in Kiel: Wie aufmerksam haben Sie diese Woche die Nachrichten aus der Region verfolgt? Testen Sie Ihr Wissen im KN-Quiz!

Kiel. Es ist viel passiert in dieser Woche in Schleswig-Holstein. Wie aufmerksam haben Sie die Nachrichten der vergangenen Tage verfolgt? Testen Sie Ihr Wissen im KN-Quiz.

Insgesamt sieben Fragen warten auf Sie. Pro Wochentag eine. Hier können Sie teilnehmen.

Themen sind unter anderem die Lecks an den Gas-Pipelines in der Ostsee, die Parkplatz-Debatte in Kiel und Wölfe in Schleswig-Holstein.