Bundesliga: FC Bayern München gegen den VfB Stuttgart live im TV und Online-Stream sehen

Live im TV und Online-Stream: So könnt ihr die Bundesliga-Partie zwischen dem FC Bayern München und dem VfB Stuttgart am 6. Spieltag sehen. Der deutsche Rekordmeister möchte auch in der Bundesliga zurück in die Erfolgsspur, während die Schwaben noch auf den ersten Sieg warten.