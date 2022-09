Lufthansa-Piloten streiken: 22 Flüge in Hamburg fallen aus

Die Lufthansa hat im Umgang mit Streiks viel Routine entwickelt. Nach Absage des kompletten Programms an diesem Freitag soll der Neustart am Sonnabend umso leichter fallen. Die Folgen am Helmut-Schmidt-Airport in Hamburg bleiben derweil überschaubar.