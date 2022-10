KN-Quiz: Testen Sie Ihr Wissen zu den Nachrichten aus Schleswig-Holstein

Grundsteuer: Auch Kommunen in Schleswig-Holstein reißen die Frist

Immobilieneigentümer müssen ihre Grundsteuererklärung bis 31. Oktober abgeben. Auch Städte und Gemeinden stehen in der Pflicht. Doch was der Staat von seinen Bürgern verlangt, kann er selbst oft nicht leisten: Die ersten Kommunen in Schleswig-Holstein haben Fristverlängerung beantragt.