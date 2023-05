KN-Reporter in Hatay: Mehr als eine Geschichte

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

als vor drei Monaten schwere Erdbeben die Türkei heimsuchten, blickte Kiel besonders auf Hatay. Denn Zerstörung und Leid rund um die Kieler Partnerstadt waren besonders groß. Unter dem Motto „Hatay in Not“ startete der Verein „KN hilft“ eine große Spendenaktion, die bei unseren Leserinnen und Lesern ein ungeahntes Echo fand. Bis heute sind mehr als 426.000 Euro auf dem Spendenkonto zusammengekommen - obwohl der Verwendungszweck gar nicht konkret benannt werden konnte. Denn die Menschen in der zerstörten Region mussten sich zunächst um ihre Toten, ihre Verletzen, ihre Familien kümmern. Nun aber war es soweit: Meine Kollegen Dennis Betzholz und Ulf Dahl hatten die Möglichkeit, den Kieler Stadtpräsidenten Hans-Werner Tovar zu begleiten und sich vor Ort ein eigenes Bild zu machen, mit den Menschen zu sprechen, Eindrücke zu sammeln. Klar ist nun auch: Die Spenden sollen in den Bau eines Reha-Zentrums in Hatay fließen, in dem schwer verletzte und traumatisierte Menschen Hilfe finden. Wie wichtig das ist, erschließt sich aus den beeindruckenden und zugleich bedrückenden Geschichten. Nur nebenbei sei erwähnt: Die Kosten für die extrem anstrengende Reise unserer Reporter haben natürlich wir getragen.

Vor dem Eindruck der Schicksale in Hatay relativiert sich hierzulande so manche Streitigkeit. Über den abermaligen Warnstreik bei der Bahn darf man sich aber trotzdem ärgern - und könnte zugleich die Fragen stellen, warum dieser Konflikt derart auf die Spitze getrieben werden muss.

Endspurt im Kommunalwahlkampf, sofern von einem Wahlkampf die Rede sein kann. Dabei geht es am Sonntag ja durchaus um was, nämlich um die Politik vor unserer Haustür, die ganz unmittelbar unseren Alltag betrifft. Deutlich wird der Wahlkampf immerhin an den Laternenpfählen, die landauf landab mit Plakaten geschmückt sind. Grund genug, sich die einmal etwas genauer anzuschauen, findet mein Kollegen Steffen Müller.

Kopf-an-Kopf-Rennen: Das Team Malizia (im Hintergrund) überholt hier auf der vierten Etappe des Ocean Race das Boot vom US-Team 11th Hour Racing. © Quelle: Amory Ross/The Ocean Race/dpa

Das US-Team 11th Hour Racing hat am Mittwoch die vierte Ocean-Race-Etappe von Brasilien nach Newport an der amerikanischen Ostküste gewonnen. Nach einem spannenden Dauerduell mit Boris Herrmanns Team Malizia konnten sich die Amerikaner im Schlussspurt durchsetzen. Team Malizia mit der Crew um Etappen-Skipper Will Harris wurde rund 40 Minuten später im Ziel vor Newport erwartet. Mehr dazu lesen Sie hier.

