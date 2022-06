Einen Strand in Schleswig-Holstein besuchen, Urlaub an der Ostsee - das möchten viele. Doch welcher Ort ist der schönste? Finden Sie über den KN-Strandcheck Ihren Traumstrand.

Kiel.Sommer, Sonne, Strand: Nur in Schleswig-Holstein haben Touristen die Wahl zwischen zwei Meeren. Dabei zeigt sich die 384 Kilometer lange Ostseeküste in Schleswig-Holstein so abwechslungsreich wie kaum eine andere Region am Meer: von kilometerlangen Sandstränden über atemberaubende Steilküsten bis hin zu Paradiesregionen für Familien und Sportler - hier ist für jeden Urlauber der passende Ort dabei. Kein Wunder also, dass Urlaub an der Ostsee in Schleswig-Holstein so beliebt ist.

KN-Strandcheck: Welcher Strand passt zu mir?