Knapp 600 Motorradunfälle in Schleswig-Holstein im ersten Halbjahr

Gesundheitsministerin kritisiert Corona-Schutzpläne des Bundes: “Nicht umsetzbare Ausnahmeregeln sollten gestrichen werden“

Der Entwurf des neuen Infektionsschutzgesetzes soll sich laut Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken an der neuen Lage und an aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen orientieren. Aktuell würden diese Anforderungen nur in Teilen erfüllt sein. So geht es u.a um eine ab Oktober wieder verhängbare Maskenpflicht.