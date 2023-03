﻿SPD fordert striktes Rauchverbot in Gaststätten in Schleswig-Holstein

Es würde das Aus für die Raucherkneipen in Schleswig-Holstein bedeuten: Die SPD im Norden fordert ein striktes Rauchverbot in Gaststätten. Während Suchtexperten die Forderung unterstützen, läuft im Gesundheitsministerium derzeit eine Prüfung des Nichtraucherschutzes.

In Raucherkneipen wie dem Angler Gasthof in Kiel ist der Zutritt erst ab 18 Jahren gestattet. Die SPD will das Rauchen in Gaststätten nun generell verbieten.

Kiel. Die SPD in Schleswig-Holstein setzt sich für ein striktes Rauchverbot in der Gastronomie ein. Man unterstütze die Forderungen der Nichtraucher-Initiative Deutschland, sagte die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, Birte Pauls, den Kieler Nachrichten.

Die Initiative fordert ein generelles, bundesweites Rauchverbot in Gaststätten. Damit wären Kneipen und Shisha-Bars, in denen Tabak geraucht wird, nicht mehr erlaubt. In Schleswig-Holstein dürfen derzeit Gaststätten mit einer Gastfläche von weniger als 75 Quadratmetern das Rauchen im Innenraum gestatten. Voraussetzung ist ein Zutritt erst ab 18 Jahren und dass keine zubereiteten Speisen angeboten werden. Auch abgetrennte Raucherräume in Restaurants sind unter strengen Auflagen möglich.

Diese Ausnahmeregeln will die SPD abschaffen. „Am Zigarettenrauch sind schon viele Menschen gestorben, von fünf Minuten an der frischen Luft nicht“, sagte Pauls. In Bayern, Nordrhein-Westfalen und im Saarland gibt es ein striktes Rauchverbot für die Gastronomie bereits. Zuspruch erhält der Vorstoß von der Landesstelle für Suchtfragen Schleswig-Holstein (LSSH).

Gesundheitsministerium prüft Nichtraucherschutz in Gaststätten

Ein hoher Nichtraucherschutz sei wichtig, so Geschäftsführer Rolf Seegen. Zudem sei es alarmierend, dass wieder deutlich mehr junge Menschen rauchen würden. In Bezug auf ein mögliches Aus von Raucherkneipen sagt Seegen: „Es ist sinnvoll, diese Kombination von Alkohol und Zigaretten einzudämmen.“

Dieser Meinung ist auch Suchtexpertin Marina Soltau aus Kiel. So könne beispielsweise der Gruppenzwang dazu führen, dass Menschen trotz eigentlicher Ablehnung in Raucherlokale gingen. Und: „Die Abschaffung von Raucherräumen kann ein Mosaikstein dafür sein, dass Menschen sich entscheiden, mit dem Rauchen aufzuhören“.

Das schleswig-holsteinische Gesundheitsministerium teilt auf Anfrage mit, dass es derzeit eine fachliche Prüfung gebe, ob Anpassungen im Nichtraucherschutz geboten seien. Dies geschehe wiederkehrend und unabhängig von den aktuellen Forderungen. Man könne sich aufgrund der laufenden Prüfung aktuell nicht detailliert zu dem Thema äußern. Grundsätzlich sei der Gesundheitsschutz in der Gastronomie aber „inzwischen gut etabliert“.

Striktes Rauchverbot in Kneipen: Regierungskoalition in SH winkt ab

Von der schwarz-grünen Regierung erhält das strikte Rauchverbot eine Absage. „Wir lehnen eine gesetzliche Verschärfung ab“, sagt Lukas Kilian, wirtschaftspolitischer Sprecher der CDU. Eka von Kalben (Grüne) nennt die Regeln in der Gastronomie in Schleswig-Holstein „angemessen“. „Erwachsene Menschen sind in der Lage, eine eigenverantwortliche Entscheidung zu treffen, ob sie eine Raucherkneipe betreten möchten oder nicht.“

Der Hotel- und Gaststättenverband Schleswig-Holstein (Dehoga) sieht ebenfalls keinen Grund, die bestehenden Regeln zu verschärfen. Zum einen sei die Zahl der Raucherkneipen nicht groß, „es gibt sehr viele Alternativen für Nichtraucher“, sagt Geschäftsführer Stefan Scholtis. Zum anderen habe es mit den aktuellen Vorgaben keine Probleme gegeben.