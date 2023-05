﻿Schleswig-Holstein hat jetzt einen Botschafter für Knicks

Rendswühren. Schleswig-Holstein hat seit Mittwoch seinen ersten Knickbotschafter. Der Landwirt Heiner Staggen (67) aus Rendswühren soll künftig im Norden dafür sorgen, dass die Knicks im Land mehr Beachtung finden. Ist das nötig? Ein Gespräch mit dem frisch ernannten Botschafter über die faszinierende Welt der Knicks, über eine lange Tradition und das „auf den Stock setzen“.

Herr Staggen, erst einmal herzlichen Glückwunsch zum neuen Titel. Haben Sie nicht genug zu tun?

Heiner Staggen: (lacht) Doch. Zu unserem landwirtschaftlichen Betrieb gehören 150 Milchkühe, 180 Jungrinder und Kälber, 187 Hektar Ackerland und 40 Hektar Dauergrünland. Damit sind meine Familie und ich neben den Ehrenämtern eigentlich gut ausgelastet. Aber die Knicks liegen mir sehr am Herzen und brauchen noch ein bisschen mehr Anerkennung in unserer Gesellschaft.

Schleswig-Holstein durchziehen rund 55000 Kilometer Knicks

Können Sie vorab für den Laien erklären, was Knicks sind?

Knicks sind ein Feldgehölz aus Bäumen, Büschen und Sträuchern. Zusammengerechnet haben die Knicks in Schleswig-Holstein eine Länge von 55 000 Kilometern und bilden damit eines der längsten Biotope in Deutschland. Mit dem Bewuchs auf einem Wall aus Erde prägen sie das Landschaftsbild in ganz Schleswig-Holstein. Sie sind also ganz entscheidend für unser Land.

Landwirt Heiner Staggen aus Rendswühren ist der erste Knickbotschafter Schleswig-Holsteins. Die Unesco hat die Knickpflege gerade in die Liste für Immaterielles Kulturerbe aufgenommen. © Quelle: Ulf Dahl

Warum sind sie so wichtig?

Früher dienten sie als Zaunersatz. Heute aber sind sie supertolle Windbrecher. Sie sorgen dafür, dass die Erosion der Böden gemindert wird. Zudem wird durch sie das Mikroklima auf den Feldern verbessert, was die dortigen Wachstumsbedingungen positiv beeinflusst.

Wenn Knicks auf den Stock gesetzt werden

Knicks bieten zudem Nahrung und Schutz für eine reichhaltige Tierwelt. Auch als Holzlieferant für nachwachsende Rohstoffe rücken sie für Energie mehr in unseren Fokus. Als Scheitholz, Pellets oder Hackschnitzel. Knicks sind deshalb jede Mühe wert.

Gemeinsam mit dem Heimatbund (SHHB) und der Arbeitsgemeinschaft bäuerlicher Landwirtschaft (AbL) kämpfen Sie seit Jahren dafür, dass die Knickpflege in das Verzeichnis der Unesco für Immaterielles Kulturerbe aufgenommen wird. Wie ist der aktuelle Stand?

Unsere Bemühungen waren tatsächlich erfolgreich. Die Knickpflege ist jetzt ins Unesco-Verzeichnis aufgenommen worden. Damit reiht sich die Knickpflege ein in norddeutsche Kulturtraditionen wie das Ringreiten oder das Biikebrennen, die ebenfalls von der Unesco anerkannt wurden.

Unesco erkennt die Knicks in Schleswig-Holstein als Kulturerbe an

Bedeutet die Unesco-Aufnahme, dass Landwirte künftig mit ihren Knicks nicht mehr machen können, was sie wollen?

Alle Knicks sind im Rahmen des Landesnaturschutzgesetzes geschützt. In diesem haben sich die Bewirtschafter an die Gesetzeslage zu halten. Dazu gehört, dass sie die Gehölze alle zehn bis 15 Jahre auf den Stock setzen müssen. Das ist vom 1. Oktober bis zum 28. Februar erlaubt.

Kann man bei den Knicks überhaupt viel falsch machen?

Wenn die Büsche und Sträucher wie Holunder, Weißdorn, Haselnuss und Schlehe auf den Stock gesetzt werden, muss man mit scharfen Werkzeugen arbeiten. Wird der Knick maschinell abgenommen, müssen anschließend die Stümpfe nachgesägt werden.

Neuer Knickbotschafter in Schleswig-Holstein ist Heiner Staggen

Wie sehen Ihre künftigen Aufgaben als Knickbotschafter aus?

Ich berate Landwirte, wenn sie neue Knicks anlegen wollen. Aber auch, wenn bei bestehenden Anlagen einzelne Büsche und Bäume nachgepflanzt werden sollen. Zudem vermittle ich bei Streitigkeiten. Meine Aufgabe allgemein ist, dafür zu sorgen, dass Knicks mehr gesellschaftliche Akzeptanz erfahren. Sie liefern schließlich einen tollen nachwachsenden Rohstoff.

Was fasziniert Sie so an Knicks?

Die Knicks haben eine lange Tradition und prägen unser Land ganz entscheidend. Die Knicks, die bei mir wachsen, haben schon meine Vorfahren angelegt. Und das ist schon ziemlich lange her. Unser Hof besteht seit 1776.

Knicks bieten rund 7 000 Tierarten einen Lebensraum. Sie sind Heimat für unsere Vogelwelt, für Insekten und Niederwild. Wenn ich den Rotmilan über den Knicks kreisen sehe oder die Goldammer höre, geht mir das Herz auf. Außerdem sind Knicks immer wieder neuer Holzlieferant. Auch wegen unserer Knicks machen viele Menschen hier Urlaub. Knicks – so wie wir sie hier haben – sind auf der Welt einmalig.

Kristiane Backheuer

KN