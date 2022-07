Das Kieler Softwareunternehmen KNK wächst. So weit, so gut. Nur: Neue Aufträge können nur noch begrenzt bearbeitet werden, weil es an Personal fehlt. Die bisherigen Methoden der Kräftegewinnung müssen überdacht werden, sagt Vorstandschefin Dorothee Werner.

Kiel. Der Fachkräftemangel in der IT-Branche macht sich im Kieler Softwareunternehmen KNK bemerkbar. Es wächst zwar, doch neue Aufträge können nur noch begrenzt bearbeitet werden, weil es an Personal fehlt. Die bisherigen Methoden der Kräftegewinnung müssen überdacht werden, sagt Vorstandschefin Dorothee Werner.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Frau Werner, wie stark bremst der Mangel an Fachkräften Ihr Unternehmen aus?

Dorothee Werner: Das Problem ist nicht neu, doch die Lage spitzt sich immer weiter zu. Fehlendes Personal ist für uns der Hauptengpass. Wir haben gut zu tun und können neue Aufträge kaum annehmen, weil uns dafür die Leute fehlen.

Woran liegt das?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Da gibt es natürlich viele Gründe. Einen sehe ich tatsächlich in den Folgen von Corona. Entscheidend ist auch der Faktor Demografie. Für uns ist die Situation einfach so: Wir wachsen stärker, als wir neue Kräfte gewinnen. Das liegt auch daran, dass die Digitalisierung immer rasanter verläuft. Der Druck, technologisch up to date zu sein, wächst. Neue Aufträge kommen schneller, werden gleichzeitig immer komplexer.

Welche Leute suchen Sie?

Wir suchen nicht nur Akademikerinnen und Akademiker. KNK braucht gute Leute in allen Bereichen, mit Abitur und ohne. Die Aufgaben sind vielfältig und reichen von kundenorientierten Schulungen, einfachen Programmierungen bis hin zu komplexer Software-Konzeption. Wir suchen Studenten, wir suchen Auszubildende, Trainees und Quereinsteiger aber vor allem qualifizierte Leute, die gleich loslegen können, etwa in der Software-Entwicklung. Ganz wichtig: der Spaß an der eigenen Weiterentwicklung.

Was erwarten Sie von einem „KräfteHack“?

Wir haben festgestellt: Die alten Wege, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden, funktionieren nicht mehr so gut. Viele Unternehmen haben aber Ideen und Lösungen, wie es besser klappen kann. Sich darüber auszutauschen, ist ein Ansatz dieses Formates. Vor allem aber geht es darum, am Ende des Tages mit etwas Konkretem nach Hause zu gehen: mit einer Lösung für eine ganz klar umrissene Aufgabe. Der Fachkräftemangel erzeugt mittlerweile eine so bedrückende Stimmung, dass wir ein Format brauchen, das auch Mut macht. Und das uns auch die Möglichkeit gibt, unsere Zielgruppe besser zu verstehen, idealerweise auch von ihr zu lernen.

Was könnte denn so ein konkretes Ergebnis sein, das man mit nach Hause nehmen kann?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das kann etwas ganz Banales sein: Wie etwa sieht so eine Persönlichkeit zwischen 20 und 30 aus, die einen Job sucht? Was macht sie aus, was sucht sie, was erwartet sie? Was konkret bedeutet Flexibilität für unsere Zielgruppe? Ich könnte mir also vorstellen, dass man in einer Session einmal so eine „Persona“, also eine idealisierte Muster-Persönlichkeit, entwickelt. Weiteres Beispiel: Wie sieht etwa eine Ausschreibung unter Diversitätsgesichtspunkten aus? Oder ganz anders: Kann man Aufgaben unternehmensübergreifend poolen?

Warum kann sich ein „KräfteHack“ denn für Nachwuchskräfte lohnen?

Weil da spannende Unternehmen teilnehmen, die ihre Jobs noch besser zuschneiden können auf das, was Du, liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer, Dir wünscht. Du kannst also mitbestimmen, wie Dein neuer Job bei einem coolen Unternehmen aussehen kann.

Wie müssen Unternehmen sich wandeln, um als Arbeitgeber attraktiver zu sein?

Vor allem müssen wir uns von vielen Glaubenssätzen verabschieden. „Erst die Arbeit, dann das Vergnügen“ – das ist so einer. Aber so ticken die jungen Leute einfach nicht mehr. Es geht aber auch um so etwas wie „job enlargement“ – Aufgaben also viel weiter zu fassen und nicht in Abteilungsdenken stecken zu bleiben. Da müssen wir wirklich unsere Haltungen überdenken.