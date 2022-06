Koalitionsverhandlungen: Hier sind sich CDU und Grüne noch nicht einig

Die Koalitionsverhandlungen von CDU und Grünen in Schleswig-Holstein gehen zu Ende. Anfang nächster Woche will ein Lenkungskreis aus jeweils vier Spitzenpolitikern in Kiel die Ergebnisse festzurren. Noch ist längst nicht alles geeint. Hier die wichtigsten Punkte.

Kiel. Die zehn Facharbeitsgruppen von CDU und Grünen haben ihre Koalitionsberatungen beendet. „Alle haben ihre Papiere abgegeben“, sagte CDU-Parteisprecher Max Schmachtenberg am Freitag. Ein Redaktionsteam werde die Ergebnisse nun in die richtigen Reihenfolge zusammenfügen und strittige offene Punkte auflisten. Ab Montag soll die achtköpfige Steuerungsgruppe aus den Parteispitzen weiterberaten, jeweils die Chefs der Arbeitsgruppen dazu bitten und die Ziele unter finanziellen Erwägungen abklopfen. Läuft alles wie geplant, kann die Arbeit am neuen Koalitionsvertrag bis Mittwochnachmittag beendet werden.

Was steht so gut wie fest?

Zumindest auf manche Personalie hat man sich bereits geeinigt. Daniel Günther (CDU) bleibt Ministerpräsident, so viel ist klar. Und der Kieler Dirk Schrödter dürfte Chef der Staatskanzlei und damit wichtigster Mann an der Seite von Generalist Günther bleiben. Der 43-Jährige gilt in der Landesregierung sowohl als extrem fleißig wie zugleich detailversessen. Aus CDU-Kreisen ist zu hören, dass er in den Rang eines Ministers befördert wird. Damit wäre er aus der Riege der übrigen Staatssekretäre herausgehoben und bekäme ungleich mehr politische Macht. In anderen Ländern und im Bund wird das ähnlich praktiziert.

Karin Prien ist als Kultusministerin gesetzt

Karin Prien (CDU) dürfte weiterhin für Schule zuständig sein, schon allein weil sie derzeit amtierende Präsidentin der Kultusministerkonferenz ist und ein Ressortwechsel bundespolitische Folgen hätte. Sabine Sütterlin-Waack (CDU) wiederum dürfte als Innenministerin weiterhin für Polizei verantwortlich bleiben. Innere Sicherheit war der Union im Wahlkampf ein zentrales Anliegen.

Monika Heinold behält Finanzministerium

Bei den Grünen zeichnet sich ab, dass Monika Heinold mit dem Finanzministerium eines der Schlüsselressorts in der Hand behält. Da in der Politik nahezu alles auch mit Geld zu tun hat, landen die meisten Themen früher oder später auf ihrem Schreibtisch. Darüber hinaus haben sich in den vergangenen Tagen die Informationen verdichtet, dass die Grünen-Co-Spitzenkandidatin Aminata Touré neue Sozialministerin wird.

Was gilt als wahrscheinlich?

Bleiben wir bei Touré: Sie soll als Sozialministerin das öffentlichkeitswirksame, aber auch arbeitsintensive Thema Kita behalten. Die Gesundheit dagegen, für die sich der noch geschäftsführende Sozialminister Heiner Garg (FDP) seit Corona-Ausbruch ein Bein hat ausreißen müssen, könnte in ein neues Wissenschaftsministerium wandern. Als Minister wird immer wieder Oliver Grundei genannt. Der 51-jährige CDU-Mann war bisher Staatssekretär im Bildungsministerium und gilt an den Hochschulen als versierter Ansprechpartner.

Um das Justizministerium ist es ruhig. Vermutlich bleibt dort Amtsinhaber Claus Christian Claussen Chef.

Zumindest das Umweltressort dürfte in der Hand der Grünen bleiben. Tobias Goldschmidt, bisher Staatssekretär unter Umweltminister Jan-Philipp Albrecht, würde dann zum Minister befördert.

Und um welche Punkte wird noch kräftig gerungen?

Allerdings gelten Ressortzuschnitte als vollkommen offen. „Sie sind in Wahrheit die kleinen Metallstücke, die man am Ende als Verhandlungsmasse auf die Waage legt“, sagte ein Insider am Freitag. Zum Beispiel geht es darum, ob die Landwirtschaft vom Umweltressort abgekoppelt wird und in CDU-Hand gelangt. In den vergangenen Tagen war im Landeshaus von verschiedenen Seiten zu hören, dass die Schlacht längst geschlagen sei und die Grünen neben dem Umwelt- auch den Agrarbereich behalten. Schleswig-Holsteins Bauernverband wäre darüber vermutlich schwer erzürnt. Als Kompromiss könnte Günther anbieten, dass die CDU dort den Staatssekretär stellt – und die Grünen dafür im Gegenzug den Staatssekretär im Wirtschaftsministerium. Als Name fällt dafür immer wieder der Eckernförder Grünen-Abgeordnete Joschka Knuth.

CDU bekommt das Wirtschaftsministerium

Dass die CDU das Wirtschaftsministerium erhält, gilt als gesetzt. Aber bekommt sie auch die Themen Verkehr und Zukunftsthemen wie Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und Planungsbeschleunigung? Das Haus könnte damit zu einer Art Zaubereiministerium mit enormer Strahlkraft wachsen. Potenzielle Chefs wurden in den vergangenen Tagen viele genannt. CDU-Fraktionschef Tobias Koch befindet sich darunter, auch der Trittauer CDU-Abgeordnete Lukas Kilian – vor allem aber immer wieder Klaus-Hinrich Vater, Chef der gleichnamigen IT-Unternehmensgruppe und Vizepräsident der Kieler Industrie- und Handelskammer.

Modell für die Grundsteuer noch offen

Knapp 20 Punkte seien in den Arbeitsgruppen bisher nicht geeint, hieß es aus Verhandlungskreisen. Über die Finanzen als limitierenden Faktor zum Beispiel sei noch grundlegend zu reden. Für manchen Fachpolitiker könnte es eine böse Überraschung geben. Offen ist auch das Thema Grundsteuer: Die CDU plädiert dafür, in Schleswig-Holstein das bayerische, bürokratiearme Flächenmodell einzuführen. Grünen-Finanzministerin Heinold spricht sich dagegen vehement für ein wertbasiertes Modell aus, das gute Wohnlagen höher besteuert als einfache Lagen.

Auch zum Klimaschutz gibt es Diskussionsbedarf. Zwar ist man sich einig, dass ambitioniertere Ziele nötig seien. Allerdings sprechen sich die Grünen für ein klimaneutrales Land bis 2035 aus, die CDU dagegen erst bis 2045. Auch bei der Windkraft herrscht Dissens. Die Grünen wollen drei Prozent der Landesflächen für Windturbinen reservieren, die CDU bevorzugen ein Mengenziel zu erzeugender regenerativer Energien.

Grüne wollen Klimaschutz in die Landesverfassung aufnehmen

Die Grünen wollen Klimaschutz in die Landesverfassung aufnehmen, die CDU nicht. Dafür ist die Union dafür, den Gottesbezug darin aufzunehmen. In der Verhandlungsgruppe verwies man das Thema lieber gleich nach oben in die Lenkungsgruppe. Und die Grünen wollen Kinderrechten Verfassungsrang einräumen. Die CDU fragt sich dagegen, was das konkret bringen soll. Es gibt noch viel zu beraten.