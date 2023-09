﻿„Koks-Taxi“-Prozess in Kiel: Zwei Drogenkuriere müssen ins Gefängnis

Kiel/Segeberg. Zwei Männer müssen für mehrere Jahre ins Gefängnis, weil sie Drogenkuriere der sogenannten Koks-Taxi-Bande waren. Das hat das Kieler Landgericht entschieden. Es war der dritte Versuch des Gerichts, einen Schlussstrich unter das Strafverfahren zu ziehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nachdem der Bundesgerichtshof das Urteil gegen die fünfköpfige „Koks-Taxi“-Bande vom 5. Oktober 2022 teilweise aufgehoben hatte, startete das Landgericht am Dienstag den dritten Prozess um den florierenden Lieferdienst für Drogen, den fünf Männer im Kreis Segeberg betrieben. Der zweite Anlauf war Anfang Juli gescheitert, weil einer der Angeklagten auf dem Weg zum Gericht mit seinem Motorroller verunglückt war.

Der bei dem Unfall leicht verletzte Ex-Zusteller (57) des vor zwei Jahren aufgeflogenen Drogenlieferdienstes im Raum Norderstedt hat sich inzwischen von seinem Sturz erholt. Er und ein Komplize (41) hatten Revision gegen das Urteil der 5. Strafkammer eingelegt. Mit Erfolg: Der Bundesgerichtshof folgte der Argumentation ihrer Verteidiger, das Gericht habe es fälschlich als strafschärfend gewertet, dass die von ihnen gelieferten Drogen „zum Großteil auch in Umlauf gelangten“.

Urteile gegen Chef der „Koks-Taxi“-Bande und zwei weitere Drogenkuriere rechtskräftig

„Das wäre etwa so, als würde man einem Mörder strafschärfend den Tod seines Opfers anlasten“, erklärte der Verteidiger des 57-jährigen Bandenseniors, Rechtsanwalt Christian Braun aus Hamburg, am Rande des Prozesses. Rechtlich möglich sei dagegen eine Strafmilderung, wenn gehandelte Drogen nicht in Umlauf kämen. Die Urteile gegen den Bandenchef (26) und zwei weitere Drogenzusteller sind rechtskräftig.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Folge der fehlerhaften Urteilsbegründung in den beiden verbliebenen Fällen: Der Bundesgerichtshof hob die Urteile gegen die Drogenkuriere auf und verwies die Sache zur Neuverhandlung durch eine andere Strafkammer zurück ans Landgericht Kiel. Daher war die 1. Große Strafkammer am Zug.

„Koks-Taxi“: Darum milderte das Gericht die Haftstrafen

Nach dreistündiger Beweisaufnahme milderte die Kammer die Strafen für die bislang unbescholtenen Familienväter um jeweils vier Monate. Ein 41-jähriger Rettungssanitäter der Bundeswehr, der zuvor 14 Jahre als Lkw-Fahrer für Airbus gearbeitet hatte, wurde wegen Drogenhandels in 14 Fällen zu zwei Jahren und acht Monaten Freiheitsstrafe verurteilt.

Ihm kam laut Urteilsbegründung zugute, dass er den Ermittlern sofort nach seiner Festnahme entscheidende Aufklärungshilfe geleistet hatte. Sein später geständiger Komplize (57), ein ehemaliger Fußballer, Jugendtrainer und Betreiber eines Fitnessstudios, wurde wegen acht Fällen zu drei Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt.

Konsumenten bestellten „Koks-Taxi“ wie einen Pizza-Service

Bei beiden Drogenkurieren ging das Gericht von minder schweren Fällen aus. Dabei berücksichtigte es, dass die im Schichtdienst eingesetzten Angeklagten nicht durch Vorstrafen belastet waren. Sie hätten sich in persönlichen Krisensituationen unter finanziellem Druck als Mittäter anheuern lassen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Beide Drogenzusteller waren zur Tatzeit arbeitslos und hatten eine Familie zu ernähren. Beide handelten auf Anweisung des zu sechs Jahren Haft verurteilten Bandenchefs (26). Nach Auffliegen des von rund 1000 Konsumenten wie ein Pizza-Service über Whatsapp bestellten Lieferdienstes legten sie Geständnisse ab und zeigten Reue. Im Normalfall hätten sie mit fünf Jahren Mindeststrafe rechnen müssen, sagte der Vorsitzende Sven Heitmann in der Urteilsbegründung.

Verteidigung beantragt Bewährungsstrafen: Richter nennt Strafen relativ milde

Der Staatsanwalt hatte auf die Beibehaltung der ursprünglich verhängten Strafen plädiert: Er forderte drei Jahre für den jüngeren Angeklagten, drei Jahre und zehn Monate für den älteren. Die Verteidigung beantragte Bewährungsstrafen. Beide Männer stünden nach ihrer Entlassung aus der U-Haft wieder in Lohn und Brot. Beide seien sozial und familiär eingebunden. Eine Haftverbüßung schade dieser Stabilisierung.

Lesen Sie auch

Doch der Richter stellte klar, man dürfe die Bedeutung und gesundheitlichen Folgen des florierenden Lieferdienstes für teilweise harte Drogen nicht verniedlichen. Das gewinnträchtig genutzte Geschäftsmodell habe die Zugangsschwellen für Konsumenten stark abgesenkt. So gesehen seien die Strafen relativ milde ausgefallen.

KN