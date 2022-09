﻿Kollision vor Brunsbüttel: Frachter rammt Schwimmbagger

Der Knall und das Geräusch der Kollision waren weit zu hören. In der Schleusenzufahrt vor Brunsbüttel hat ein Containerschiff einen niederländischen Schwimmbagger gerammt und schwer beschädigt. Die Besatzung des Baggers hatte einen Schutzengel.

Der Frachter "Heinrich Ehler" kam am Montag vor der Schleuse in Brunsbüttel vom Kurs ab und rammte einen Bagger. (Archivbild)

Brunsbüttel. Aufgerissene Stahlplatten, verbogene Schiffsteile und eine demolierte Kommandobrücke sind die Bilanz einer schweren Kollision im Schleusenvorhafen von Brunsbüttel. Wie die Wasserschutzpolizei Brunsbüttel mitteilt, kam es am Montag um 8.55 Uhr zu der Havarie. Von der Elbe kommend steuerte das in Portugal registrierte deutsche Containerschiff „Heinrich Ehler“ die Schleusenanlage an.

Schwimmbagger wurde in Brunsbüttel frontal getroffen

Der 168 Meter lange Frachter geriet dabei aus noch ungeklärter Ursache zu weit an die Südseite der Schleusenzufahrt. Dort laufen gerade Arbeiten für den Bau der fünften Schleusenkammer. Zuerst rammte die "Heinrich Ehler" eine zur Warnung ausgelegte Kardinaltonne. Danach prallte er frontal gegen den hinter der Tonne arbeitenden Schwimmbagger "Scheldeoord". Das niederländische Spezialschiff ist am Bau der fünften Schleusenkammer beteiligt.

Der 60 Meter lange Bagger wurde von der Wucht des Aufpralls zur Seite geschoben und erheblich beschädigt. Er blieb aber schwimmfähig. „Die Besatzung hatte einen Schutzengel“, so ein Beobachter der Havarie von der Schleuse.

Sechs Meter langer Riss im Vorschiff des Frachters „Heinrich Ehler“

Am Containerschiff entstand ein erheblicher Schaden an der Steuerbordseite. Das Schanzkleid wurde auf einer Länge von sechs Metern über der Wasserlinie aufgerissen. Auf dem Schwimmbagger wurde die Kommandobrücke schwer getroffen. Außerdem wurden zwei seiner Haltepfähle erheblich beschädigt.

Die Besatzung des Baggers und die Seeleute auf dem Vorschiff des Containerfrachters blieben bei der Havarie unverletzt.

Nach der Havarie musste der Schwimmbagger zu einem Notliegeplatz im Binnenhafen geschleppt werden. Die "Heinrich Ehler" machte nach dem Durchschleusen ebenfalls im Binnenhafen in Brunsbüttel fest.

Frachter „Heinrich Ehler“ durfte Fahrt nach Polen fortsetzen

Am Abend durfte die "Heinrich Ehler" aber ihre Fahrt nach Gdingen in Polen durch den Nord-Ostsee-Kanal fortsetzen, da alle Schäden deutlich oberhalb der Wasserlinie sind und die Seetüchtigkeit gewährleistet ist.

Ein technischer Defekt ist als Unglücksursache ausgeschlossen. Wie weit Dunst oder Nebel die Sicht der Besatzung der „Heinrich Ehler“ behinderten, ist unklar. Auch die Höhe des Sachschadens konnte noch nicht bestimmt werden. Die Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung in Hamburg wurde eingeschaltet.